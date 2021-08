Le Roi s'en va. Romelu Lukaku, qui s'était auto-proclamé "Re di Milano" (Roi de Milan, ndlr) un soir de derby gagné face à l'AC Milan, s'apprête à dire adieu à la capitale lombarde. Inimaginable il y a encore une semaine, l'attaquant belge est bel et bien en passe de faire ses valises, comme l'annonce la presse italienne depuis lundi. Initialement réticent à la cour de Chelsea, son ancien club, le buteur de l'Inter a finalement cédé. Selon Sky Italia, ce dernier a même récemment communiqué sa volonté à l'ensemble de son club. De ses coéquipiers aux dirigeants, tous seraient au courant des intentions de "Big Rom".

Entre l'Inter et Lukaku, l'idylle est donc en passe de se terminer. Plutôt brutalement, d'ailleurs. Mais alors, que s'est-il passé ? Tout d'abord, il y a la situation du club lombard, en proie à des difficultés économiques notoires. Antonio Conte a fait ses valises en premier, mécontent de la tournure que prenait le projet de son club après avoir gagné le scudetto la saison passée. Puis, Achraf Hakimi, lui, a été "sacrifié" au PSG pour renflouer une partie des caisses.

Avant le mercato, les dirigeants lombards avaient deux objectifs : récupérer 100 millions d'euros sur le mercato et baisser la masse salariale de 20%. Malgré ce contexte, l'Inter a toujours considéré Lukaku comme la plaque tournante de son équipe, probablement le seul joueur pour qui elle était prête à tout refuser. Ou presque. Après avoir proposé 100 millions d'euros + Marcos Alonso, Chelsea s'apprêterait à revenir à la charge avec un chèque de 130 millions . Une somme difficilement refusable dans la période actuelle.

Revanche sportive

De son côté, le joueur a lui aussi commencé à vaciller. Au printemps, l'attaquant belge n'avait pas cédé aux avances de Manchester City, qui s'était pourtant présenté avec une offre colossale. Mais aujourd'hui, Conte et Hakimi ne sont plus là. Le projet a été redimensionné. Et le principal concerné s'est interrogé, plus que tenté par un possible retour à Chelsea, qui a échoué dans sa quête à Erling Haaland, retenur par le Borussia Dortmund.

"Ce serait une revanche sportive pour lui. Chelsea l'avait recruté très jeune, et il n'y avait pas eu sa chance. Là, il rejoindrait un club qui a, en plus, de grandes ambitions. Ce n'est donc pas uniquement une question d'argent", rapporte Sky Italia. Même si Lukaku se voit proposer un "big" salaire : entre 12 et 15 millions d'euros selon la presse italienne. Soit le double de ce qu'il touche actuellement à l'Inter. "Conscient des difficultés de son club, il n'a même pas demandé une contre-offre", ajoute la chaîne transalpine.

Pas touche à Lukaku

Face à la détermination de Chelsea, prêt à augmenter son offre actuelle, et donc la volonté du joueur de partir, les dirigeants de l'Inter n'ont désormais plus qu'une mission : récupérer le plus d'argent possible. "Le propriétaire du club, Suning, a demandé à maximiser ce départ", précise Sky Italia. L'affaire pourrait se boucler entre 120 et 130 millions d'euros selon la presse italienne, plutôt optimiste sur l'issue positive de ce dossier. Les tifosi du club lombard, eux, ont déjà manifesté leur mécontentement ce mercredi. Les ultras de la Curva Nord en tête, venus poser une banderole devant le siège du club. Un supporter est même venu y accrocher un écriteau sur la porte d'entrée: "Pas touche à Lukaku".

Pour remplacer son Roi, l'Inter a d'ores et déjà identifié son successeur : Duvàn Zapata. Un accord de principe avec l'attaquant de l'Atalanta aurait été trouvé. La Dea, elle, réclamerait 40 millions d'euros. Mais la question est désormais la suivante : sur les 130 millions d'euros à (bientôt) encaisser, combien l'Inter compte réinvestir sur le mercato ?

