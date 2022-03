Un énorme combat de part et d'autres pour un seul point pris. L'Inter Milan et la Fiorentina n'ont pas su se départager sur la pelouse du Giuseppe Meazza ce samedi après-midi (1-1). Une prestation pleine d'intensité qui devrait générer des regrets pour Simone Inzaghi et ses hommes, qui ont manqué l'occasion de recoller à Naples et à l'AC Milan. La Fiorentina de Vincenzo Italiano repart satisfaite après une excellente partie conclut sur un point pris à l'extérieur.

Les champions d'Italie en titre avaient encore une fois leur destin entre leurs mains. Et les trois points potentiels de cette rencontre étaient extrêmement importants afin d'éviter l'AC Milan, leader, et le Napoli, dauphin, de prendre de l'avance. Mais face à une Fiorentina sans complexe, il a souvent été difficile de défendre comme d'attaquer. Dans un match totalement ouvert, le résultat aurait pu tourner dans les deux sens, et c'est pourquoi Inzaghi peut nourrir des regrets.

Folle intensité

En première période, les deux équipes se sont donnés coup pour coup. D'une partie de terrain à l'autre, le ballon a énormément circulé, laissant de grosses occasions de but de chaque côté. Si côté florentin on a beaucoup butté sur une défense interiste parfaitement en place et un Samir Handanovic excellent, côté Inter on a surtout manqué de précision. Les Milanais ont manqué à de très nombreuses reprises leurs transitions, notamment au milieu de terrain, ne permettant pas aux attaquants d'arriver face à Pietro Terracciano dans les meilleures conditions.

En seconde période, l'intensité fut la même qu'en première, en mieux. Dès le début, les joueurs de la Viola ont été récompensés de leurs efforts après un énorme travail de Nicolas Gonzalez sur son côté droit et un but de Lucas Torreira à ras de terre au premier poteau (50e). Une avance au score qui a semblé peser sur les têtes milanaises, ce qui n'a pourtant pas empêché Denzel Dumfries d'égaliser dans les minutes suivantes. Sur un superbe centre d'Ivan Perisic, le Néerlandais a parfaitement repris le ballon de la tête pour finalement renverser la vapeur dans une partie qui semblait pencher du côté visiteur.

Malgré un nombre de frappes impressionnant des deux côtés (13 frappes pour 5 cadrées côté Inter, 17 frappes pour 4 cadrées côté Fio), les deux équipes n'ont jamais su remporter ce match. Malgré la frappe de Sanchez repoussé par Biraghi (89e) puis la frappe d'Ikoné repoussée par Handanovic (90+4e), aucune équipe n'a pris l'ascendant sur l'autre. Un petit point qui freine légèrement l'Inter dans sa course au titre alors que l'AC Milan, leader de Serie A, accueillera demain sur sa pelouse Cagliari, pour prendre un peu plus d'avance à quelques journées de la fin du championnat.

