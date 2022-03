Pour ceux qui s'en inquiétaient, Tiémoué Bakayoko est bel et bien toujours un joueur de l'AC Milan. Non, le milieu français, qui n'a plus disputé la moindre minute depuis une défaite face à Spezia le 17 janvier dernier, n'a pas disparu. Il est ainsi réapparu cette semaine dans le cadre d'une campagne marketing entre les Rossoneri, Puma, leur sponsor maillot, et Koché, une marque de vêtements. Mais celui que tout le monde appelle "Baka" à Milanello n'était pas vraiment revenu pour jouer les mannequins. En acceptant de faire son come-back l'été dernier après son départ en 2019, l'ancien joueur de l'AS Monaco espérait probablement y retrouver son niveau, lui qui avait marqué les esprits durant sa première saison milanaise. Pour l'heure, c'est raté.

Ad

Prête pour deux ans par Chelsea, à qui il appartient toujours, Tiémoué Bakayoko peine à (re)trouver ses marques dans un club qui n'est plus vraiment celui qu'il avait quitté. L'entraîneur a changé (de Gennaro Gattuso à Stefano Pioli), le système (du 4-3-3 au 4-2-3-1), l'effectif et l'environnement aussi. Les ambitions sont également différentes. Après des années de galère, Milan a (enfin) retrouvé la Ligue des champions et demeure un candidat crédible au scudetto cette saison. Pas de quoi effrayer le natif de Paris qui, après une saison en dents de scie à Naples, a poussé en coulisses pour revenir en Lombardie et ainsi y retrouver son chant personnalisé à San Siro : "Bakayoko, Bakayoko, lotta per la curva e per il diavolo (lutte avec le virage et pour le diable, ndlr)" sur les notes de "L'amour toujours" du chanteur Gigi D'Agostino. Mais les tifosi n'ont pas vraiment eu le temps de l'entonner...

Serie A Un triplé et un doublé qui font 5 : l'Inter s'est amusée pour prendre la tête IL Y A 2 HEURES

Remplacé à trois reprises après... 45 minutes

Heureuse du retour de l'un de ses chouchous, la "Curva Sud" a probablement rapidement déchanté après ses premières entrées en jeu. Comme dépaysé dans ce tout nouveau système à double pivot, avec un jeu grandement porté vers l'attaque, Bakayoko n'a rassuré personne. Après son retour de blessure à la mi-octobre, l'ancien Monégasque s'est notamment fait remarquer avec des erreurs techniques parfois grossières : contrôles manqués, relances ratées et passes loupées. Toujours très exigeant, le public de San Siro a rapidement commencé à bougonner. Stefano Pioli, qui ne l'a titularisé que cinq fois cette saison, en est même venu à le remplacer à trois reprises (Sassuolo, Salernitana et Udinese) après seulement 45 minutes. Pas de quoi aider un joueur qui marche énormément à la confiance, en témoigne son parcours en 2019-2020, commencé sur le banc et terminé en titulaire indiscutable.

Tiemoué Bakayoko durant Milan-Lazio - Serie A 2021-22 Crédit: Imago

Sans aucun repère dans un 4-2-3-1 aux mécanismes déjà bien ficelés, en manque de condition physique, Bakayoko a toutefois pu compter sur la défense de son entraîneur juste avant la dernière trêve hivernale. "Il a juste besoin d'un peu de temps, confiait Stefano Pioli en décembre dernier. Tiémoué doit encore comprendre et assimiler certains mécanismes nouveaux pour lui. Je n'ai aucun doute sur ses qualités. C'est un joueur qui est fort, je suis certain qu'il sera prêt pour les échéances qui arrivent." Le technicien milanais sait alors qu'elles sont nombreuses. En effet, Franck Kessié et Ismaël Bennacer ont rendez-vous avec leur sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, laissant ainsi le champ libre à l'international français, invité à composer un duo inédit avec le meilleur milieu de terrain milanais de la saison : Sandro Tonali.

Du mieux... puis plus rien

Auteur d'une bonne entrée en jeu face à l'AS Rome (3-1) à la reprise, Bakayoko enchaîne deux titularisations dans la foulée. Une première rassurante contre Venise (0-3), puis une autre lors de la défaite polémique face à Spezia (1-2), où il a baissé de régime en seconde période, comme toute son équipe. Depuis ? Plus rien. Pas une minute en championnat, voire même en Coupe d'Italie. Mardi soir, face à l'Inter, il a passé l'intégralité de la demi-finale aller sur le banc, soit la même scène depuis six matches maintenant. Entre-temps, Bennacer et Kessié sont rentrés de la CAN. Mais si le premier semble retrouver son niveau, le deuxième, en fin de contrat et pris en grippe par une partie des tifosi, n'est que l'ombre du joueur admiré la saison dernière. Pas de quoi toutefois changer la hiérarchie au milieu. "Baka" reste derrière Tonali, Bennacer, Kessié, voire Krunic, régulièrement avancé au poste de numéro 10.

Populiste et populaire : pourquoi Rome fait bloc avec Mourinho

Alors, quel est le problème ? Existerait-il une clause dans ce prêt biennal qui obligerait Milan à lever son option d'achat à partir d'un certain nombre de rencontres disputées ? "Elle pourrait se transformer en obligation selon certaines conditions", précisait le club lombard au moment de l'officialisation du deal. "Tout le club s'attendait à mieux, le premier motif de son absence est technique, nous assure un habitué de Milanello. Mais ce n'est pas exclu qu'il se soit passé quelque chose en interne étant donné qu'il ne joue plus du tout, peut-être que le rapport avec Pioli n'est plus excellent. Il y a quelques temps, le Mister avait déclaré en conférence de presse : "Je comprends que certains joueurs soient déçus de ne plus jouer, qu'ils peinent à me saluer...". Mais c'est avant tout une question technique. Quand tu fais un prêt de deux ans avec un joueur, c'est que tu crois en lui." Reste à savoir pour encore combien de temps ?

Serie A L'Atalanta tient la cadence de la Juve 28/02/2022 À 22:09