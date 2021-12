L’Inter Milan n'a pas flambé mais sa folle série continue. Les Interistes ont gagné leur septième match de rang en dominant le Torino (1-0) mercredi. Sérieux et efficaces durant toute la rencontre, les Milanais ont dominé un valeureux adversaire lors de ce match comptant pour la 19e journée de Serie A. Les joueurs de Simone Inzaghi ont profité d’un moment de faiblesse des Turinois pour marquer sur une magnifique frappe de Denzel Dumfries lors d’une contre-attaque assassine (30e). Au classement, l’Inter Milan conserve sa première place et terminera l’année 2021 leader de Serie A.

Sur le papier, l’Inter Milan était largement favori mais ce sont les Turinois qui ont su se montrer les plus dangereux lors de la première demi-heure du match. À la 17e minute de cette rencontre, les supporteurs présents dans le stade ont même pensé que la frappe de Marko Pjaca allait terminer au fond des filets. Après ce tir, Samir Handanovic qui était resté stoïque, a su se montrer impérial dans sa cage.

Contre fatal

Etouffés par le pressing des joueurs du Torino, les joueurs de Simone Inzaghi ont réussi à se montrer dangereux sur des contre-attaques. Lautaro Martinez a chipé le ballon dans les pieds de Ola Aina à la 28e minute et a combiné avec Arturo Vidal. Ce dernier a voulu lancer Edin Dzeko sur un ballon piqué mais le buteur intériste n’a pas réussi à reprendre ce ballon. La première preuve que les joueurs de l’Inter pouvaient se montrer dangereux en jeu de transition.

Et c’est sur un nouveau contre que les joueurs de Simone Inzaghi ont su faire la différence. Marcelo Brozovic, sûrement l’homme fort de l’Inter lors de cette rencontre, a lancé Dzeko sur le côté gauche de la pelouse, et ce dernier a centré alors qu'il se trouvait dans la surface de réparation. Brozovic a laissé passer le ballon, voyant Denzel Dumfries dans une position idéale pour inscrire le premier but de cette rencontre (30e).

La bataille a été âpre au milieu du terrain tout au long de ce match, et les attaquants des deux équipes ont été fantomatiques face aux buts. Antonio Sanabria a toujours été trouvé dos au but et il n’a jamais inquiété Samir Handanovic. Même constat pour Lautaro Martinez qui a été sorti à la 69e minute et remplacé par Alexis Sanchez. Ce dernier a même montré de meilleures choses que son coéquipier en l’espace de 20 minutes, notamment sa frappe en fin de match (87e) qui a touché le poteau, faisant se lever le stade, en vain. L'essentiel était déjà assuré.

