La Juventus et Giorgio Chiellini , c'est bientôt fini. Mercredi soir, à l'issue de la finale de la Coupe d'Italie remportée par l'Inter (4-2, a.p) , le défenseur de 37 ans a annoncé qu'il allait quitter les Bianconeri cet été, même si son contrat court jusqu'en juin 2023. Pour l'instant, l'Italien ne sait pas encore s'il va mettre un terme définitif à sa carrière où s'il va tenter l'expérience en MLS la saison prochaine.

Je ne sais pas, je dois faire les évaluations avec ma famille, a déclaré le défenseur sacré champion d'Europe l'été dernier avec la Je suis content de partir cette année, de donner de l'espace à des plus jeunes. C'est mon choix, je le fais avec grande sérénité." Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Giorgio Chiellini aurait reçu deux offres venant de franchises du championnat nord-américain dont une de Los Angeles FC. ", a déclaré le défenseur sacré champion d'Europe l'été dernier avec la Squadra Azzurra en conférence de presse au Stadio olimpico.."

Giorgio Chiellini disputera son ultime match au Juventus Stadium, sous le maillot turinois, lundi prochain face à la Lazio Rome. Avec les Bianconeri, dont il défendait les couleurs depuis 2005, le joueur de 37 ans a remporté 19 trophées : neuf championnats, cinq Coupes d'Italie et cinq Supercoupes italiennes. Avec Gianluigi Buffon et Leonardo Bonucci, il a formé l'un des trios défensifs les plus solides depuis le début du siècle. (Avec AFP)

