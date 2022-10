On a beau s'attendre à tout, le mercato trouve un moyen pour nous surprendre chaque année. Toujours, tout le temps. Pour notre défense, prévoir l'imprévisible reste au-dessus de nos capacités. Alors, au moment où Samuel Umtiti s'est officiellement engagé avec Lecce cet été, presque tout le monde est tombé de sa chaise. Même dans la ville des Pouilles, on a eu bien du mal à réaliser qu'un champion du monde allait débarquer dans une équipe à peine promue en Serie A. Et pourtant, tout était vrai. Oui, le défenseur français de 28 ans s'est laissé convaincre par le discours des Giallorossi. Et oui, c'est l'endroit qu'il a choisi pour donner un second souffle à une carrière en perdition depuis des années.

de jouer au football, parler football et manger football", comme il l'avait confié lors de son arrivée à Lecce fin août. Accueilli par des supporters en liesse qui ont Je recherche énormément de tranquillité et des gens humbles pour pouvoir travailler en toute sérénité", expliquait-il alors d'une voix paisible. Il n'a pas été déçu depuis. Devenu indésirable au FC Barcelone, où il n'a joué qu'un match la saison dernière, en décembre 2021, lors d'un exercice encore perturbé par une méforme chronique et des blessures, notamment un pied cassé en janvier à l'entraînement, le champion du monde ressentait l'envie de "", comme il l'avait confié lors de son arrivée à Lecce fin août. Accueilli par des supporters en liesse qui ont longtemps scandé son nom , autant dire tout l'inverse de ceux du Barça, l'ancien Lyonnais n'avait pu retenir ses larmes, submergé par une affection qu'il ne connaissait plus. "", expliquait-il alors d'une voix paisible. Il n'a pas été déçu depuis.

Un retour progressif

Dans cette ville d'environ 100.00 habitants, Umtiti redécouvre le calme et la quiétude. Là-bas, à Lecce, il se sent aimé et compris. "C'est une belle ville, idéale pour vivre et jouer au football", a-t-il résumé lors d'une conférence de presse organisée la semaine passée. Et il a plus qu'apprécié l'attitude de son nouveau club, qui n'a pas tenu à lui mettre la pression pour le début de saison. "Il a eu besoin de temps à son arrivée pour s'adapter et retrouver sa condition physique, nous confie un dirigeant du promu. Au moment des négociations, nous avions justement trouvé un accord pour un programme qui a pour objectif de le faire revenir au top. Même s'il ne s'agit que d'un prêt sec, nous avons décidé de l'attendre sans le presser." Résultat, le Lyonnais a tranquillement observé ses coéquipiers durant les six premières journées suivant son arrivée.

En coulisses, pendant ce temps, il a continué à travailler d'arrache-pied. Avant de recevoir le feu vert et de pouvoir officiellement débuter sa saison sur la pelouse de l'Olimpico face à la Roma le 9 octobre dernier. "Je me préparais à cette titularisation depuis longtemps, a-t-il confirmé en conférence de presse. J'avais simplement besoin de temps. C'était un très beau moment malgré la défaite (...) Mon objectif est désormais d'être important pour l'équipe et retrouver ma forme d'il y a trois ans."

Le lendemain de ses débuts, le site spécialisé Pianeta Lecce saluait la performance de l'international français : "on voit tout de suite sa personnalité au milieu de la défense. Il se jette sans peur dans les duels, repousse les ballons dangereux et fait savoir sa qualité dans les relances. Un premier match plus qu'encourageant." "Il a fait un bon match, confirmait son entraîneur Marco Baroni. Samuel est arrivé ici avec une grande humilité. Il a énormément travaillé pendant des semaines pour retrouver sa condition physique (...) Il a bossé en silence tout en comprenant parfaitement notre réalité. Je lui dis bravo."

Umtiti a-t-il été approché par DD ?

Petit à petit, donc, Umtiti monte en puissance. Après Rome, il vient d'enchaîner une deuxième titularisation face à la Fiorentina (1-1) lundi, certes moins convaincante que la première. Plus d'erreurs, moins de sécurité, celui qui a cassé sa démarche en 2018 sait que le chemin reste encore long et sinueux. Trop pour envisager décrocher un billet pour le Qatar d'ici un mois ? Probablement. "Ce qui est important pour moi, c'est recommencer à jouer et me sentir utile pour mon équipe. J'ai fait beaucoup de choses pour les Bleus, comme gagner le Mondial. Mais le plus important, aujourd'hui, c'est Lecce (...) Passer de Barcelone à ici ? Une question de mentalité (...) J'ai eu des blessures qui m'ont obligé à recommencer de zéro. Il faut avancer", a-t-il répondu aux journalistes. Mais de son côté, Pantaleo Corvino, le directeur technique de Lecce, est allé un peu plus loin.

"Samuel a été approché par le sélectionneur de l'équipe de France en vue de la Coupe du monde, a-t-il révélé. Cela fait comprendre la considération qu'il y a autour de lui." Toutefois, le héros de la demi-finale France - Belgique n'a plus été rappelé depuis 2019 et son retour semble encore assez improbable dans la liste de Didier Deschamps, qui peut y inscrire jusqu'à 26 noms. Mais si les blessures continuent de s'enchaîner comme depuis des mois, un retournement de situation n'est pas totalement à exclure.

