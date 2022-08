"C'est comme s'il n'était jamais parti". Lorsqu'on interroge les habitués de la Pinetina (Appiano Gentile), le centre d'entraînement de l'Inter, voilà la phrase qui revient le plus souvent à propos de Romelu Lukaku. Après un an d'exil à Chelsea, l'attaquant belge, rapidement envahi par un sentiment de nostalgie pendant son séjour londonien, revit depuis son retour en Lombardie.

Il a retrouvé le sourire", nous confie-t-on au sein du club milanais, capable de rapatrier son attaquant cet été à des conditions inespérées. En résumé : un ", nous confie-t-on au sein du club milanais, capable de rapatrier son attaquant cet été à des conditions inespérées. En résumé : un prêt payant de 8 millions d'euros et 4 de bonus . Le tout après s' en être séparé pour 115 millions il y a un an. Et pour revenir, en plus de se faire (un peu) pardonner de la manière dont il était parti, "Big Rom" a accepté de baisser son salaire. Au final, tout le monde a donc été satisfait du deal.

Ad

Serie A L'Inter sereine contre La Spezia 20/08/2022 À 20:35

Accueilli froidement par la Curva Nord, qui avait même publié un long communiqué pour annoncer sa position sur ce retour, celui qui a décidé de porter le numéro 90 a rapidement trouvé ses marques sur le terrain. Au point de retrouver le chemin des filets après seulement 1"21 lors de la première journée à Lecce (1-2). Et lors de la deuxième, cette fois face à Spezia, il s'est transformé en passeur décisif pour son compère et ami Lautaro Martinez.

Entre les deux, le lien n'a jamais été coupé. Quand l'un était à Milan et l'autre à Londres, les messages fusaient sur Whatsapp. L'Argentin a même poussé pour faire revenir son binôme, lui rappelant à quel point leur duo baptisé "Lu-La" a fait des ravages durant les deux saisons sous Antonio Conte, entre 2019 et 2021. Sur le pré, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés.

La "Lu-La" est de retour, mais...

35e minute de Inter-Spezia, samedi. Long ballon de Barella sur Lukaku, qui dévie le ballon de la tête vers Lautaro qui, d'une frappe limpide, ouvre le score et libère San Siro. Une action classique de l'époque Conte. Pourtant, ce dernier n'est plus là. Mais Simone Inzaghi, qui a conservé le même système (3-5-2) tout en lui donnant une nouvelle identité la saison passée, semble conscient de disposer d'une nouvelle flèche à son arc. Et pas n'importe laquelle.

En deux ans à l'Inter, Lukaku avait inscrit 64 buts en 95 matches. Autant dire que l'entraîneur nerazzurro ne s'est pas opposé à son come-back, loin de là... Toutefois, méfiance, puisque son équipe a appris à jouer d'une toute autre manière depuis son arrivée sur le banc. Si l'Inter doit réapprendre à jouer avec Lukaku, Lukaku doit surtout apprendre à jouer avec la nouvelle Inter. Avec un bloc plus haut, un jeu plus fluide et une liberté majeure.

"Le 3-5-2 de Conte est comme un cadre de Mondrian, très symétrique. Alors que celui d'Inzaghi est plus fantaisiste, comme du Van Gogh", résumait le défenseur néerlandais Stefan De Vrij il y a quelques mois. Les Nerazzurri ne sont donc plus vraiment habitués à jouer comme lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. Mais le cadet des frères Inzaghi, qui ne compte pas vraiment abandonner ses idées et l'excellent travail réalisé lors de la dernière, espère trouver un juste milieu pour intégrer l'international belge à ses mécanismes. Aujourd'hui, selon le staff du club, il est à 70% du top de sa forme.

"Inzaghi veut commencer tous les matches avec Lukaku, c'est l'idée, avec une gestion physique au cours du match, précisait La Gazzetta dello Sport dans son édition jeudi. L'Inter est en train de trouver son équilibre avec lui. Elle a rapproché encore plus Lautaro et Lukaku. L'Argentin joue encore plus dans la surface (...) Elle apprend à alterner jeu court et jeu long. L'objectif est de faire jouer le Belge face au but, même contre les défenses placées." En outre, le quotidien lombard expliquait que l'objectif de Simone Inzaghi est de faire de "Big Rom" le Soulier d'or de la saison. Il y était parvenu avec Ciro Immobile lors de son passage à la Lazio.

Les tifosi sont encore froids

Si certains auraient presque oublié la petite escapade londonienne de Lukaku, la Curva Nord, elle, est toujours là pour lui rappeler. Face à Spezia, samedi dernier, les ultras du deuxième anneau vert de San Siro ont ainsi volontairement omis de lui adresser un chant d'encouragement personnalisé, contrairement à la plupart de ses coéquipiers. Pour regagner la confiance et l'estime de ses ex-nouveaux supporters, celui qui chausse du 48,5 a encore du pain sur la planche. Son début de saison réussi est un premier pas dans ce sens. La baisse de son salaire aussi.

"Pour l'instant, nous sommes juste indifférents, comme annoncé dans notre communiqué, prévient un membre historique de la "CN69". Il était devenu une véritable idole lors de son premier passage. Aujourd'hui, nous le considérons simplement un joueur comme un autre. Ce qui compte, c'est le bien de l'Inter." Pour marquer des points, Romelu Lukaku peut cocher la date du 3 septembre dans son calendrier. Ce jour-là, son équipe affrontera l'AC Milan dans un derby bouillant après l'épilogue de la saison passée. Lors du dernier avec lui en pointe, l'Inter l'avait emporté (3-0). L'attaquant belge avait marqué un but et délivré une passe décisive.

Serie A La Roma et la Lazio lancent bien leur saison 14/08/2022 À 21:08