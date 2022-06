Chaque année, le mercato garde cette capacité unique de toujours pouvoir nous surprendre. Nous avons beau le connaître et le pratiquer hiver comme été, voire même quand ses portes ne sont pas encore ouvertes, il parvient à se renouveler pour offrir son lot de surprises. Mais admettons-le : celle-là rentre certainement dans le domaine des plus improbables. Et des plus incroyables. Après avoir quitté l'Inter Milan en août 2021, voilà que Romelu Lukaku vient d'y faire son grand retour moins d'un an plus tard. L'attaquant qui valait 115 millions d'euros, parti en mission à Chelsea pour prendre sa revanche sur son passé, s'est finalement repenti de son choix. Au point de décider l'impensable : faire machine arrière et revenir là où tout le monde l'a aimé. Là où il a inscrit 64 buts en 95 matches. Là où on lui a dédié chants et fresques.

Ad

Pour rapatrier son ancien buteur, rongé par les regrets et la nostalgie tout au long de son séjour londonien, l'Inter est parvenu à conclure un prêt payant de plusieurs millions d'euros, et visiblement sans option d'achat. Une victoire pour les Nerazzurri mais aussi pour "Big Rom" qui, bien décidé à revenir en terre lombarde, a pris les choses en main tout au long des discussions, n'hésitant pas à négocier lui-même son départ. Sébastien Ledure, son avocat, a fait le reste. Au final, tout le monde est content : Chelsea se sépare provisoirement d'un joueur dont Thomas Tuchel ne voulait plus entendre parler, Lukaku revient là où il se sent aimé et l'Inter, elle, récupère un attaquant qui a fait des ravages en Serie A lors de ses deux années. Le tout pour un montant presque dérisoire (22 millions entre le prêt et le salaire) comparé à la somme record de l'an passé.

Serie A Lukaku bel et bien de retour à Milan IL Y A 4 HEURES

Le roi déchu

aimer" l'Inter tout en "s'excusant" avec ses anciens tifosi pour la manière dont il avait abandonné le navire ? "J’ai toujours dit que je portais l’Inter dans mon cœur, je vais y retourner, je l’espère vraiment. Je suis amoureux de l’Italie", y annonçait-il. Chelsea, qui n'avait pas autorisé cette interview, décidait de lui adresser une amende plutôt salée peu après. Mais qu'importe pour "Big Rom" : son message était passé. Du côté des tifosi de la Beneamata, on ne pouvait cacher un certain frisson à l'idée de ce come-back soudain. Toutefois, si Lukaku était parti en roi de la ville, comme il s'était auto-proclamé après un derby remporté face à l'AC Milan, il revient sans couronne. Depuis son départ, et après s'être probablement rendu compte de son erreur, l'international belge a multiplié les messages d'amour envers son ancienne équipe cette saison. Comment oublier son entretien lunaire à Sky Italia en décembre dernier où, en pleine trêve hivernale, il déclarait "" l'Inter tout en "" avec ses anciens tifosi pour la manière dont il avait abandonné le navire ? "", y annonçait-il. Chelsea, qui n'avait pas autorisé cette interview, décidait de lui adresser une amende plutôt salée peu après. Mais qu'importe pour "Big Rom" : son message était passé. Du côté des tifosi de la Beneamata, on ne pouvait cacher un certain frisson à l'idée de ce come-back soudain. Toutefois, si Lukaku était parti en roi de la ville, comme il s'était auto-proclamé après un derby remporté face à l'AC Milan, il revient sans couronne.

"La Curva Nord soutient l'Inter et ne contestera pas le joueur malgré son comportement l'été dernier, ont prévenu les ultras de l'Inter dans un communiqué. Cela étant dit, personne ne devrait aller l'accueillir avec des écharpes ou des bannières de la Curva ou des groupes qui la composent (...) Il était soutenu (et traité) comme un roi, maintenant c'est un joueur comme beaucoup d'autres. Que ce soit clair, nous ne serons pas contre lui s'il porte de nouveau notre maillot. Mais nous invitons tous les tifosi à ne pas tomber dans le piège inverse, celui de courir immédiatement derrière lui. En dehors d'un aspect émotionnel instinctif évident, faire semblant que rien ne s'est passé ne ferait qu'accélérer encore ce processus en cours depuis des années, visant à faire de nous tous des consommateurs muets et dociles."

Peut-il être sifflé ?

La Curva Nord indiquait également avoir "pris note de la trahison de Lukaku" à l'été 2021, assurant pouvoir "pardonner avec le temps" même si "les cicatrices restent". "Maintenant, Romelu, tête basse et au boulot", conclut-elle. De quoi calmer quelque peu l'euphorie évidente de ce retour, notamment après la déception du scudetto perdu face à l'AC Milan la saison dernière. Lukaku sait donc à quoi s'en tenir, lui dont la fresque autour de San Siro avait été effacée après son départ. "Ce qui compte, ce ne sont pas ceux qui fuient sous la pluie. Ce sont ceux qui restent dans la tempête", récitait également une banderole des ultras à l'intention du Belge.

"Pour moi, il est très courageux de revenir, nous confie Lino, un supporter trentenaire de l'Inter. Il a probablement eu des problèmes avec Tuchel et le vestiaire de Chelsea, sinon il aurait probablement tenté de se racheter la saison prochaine. Ici, les tifosi acceptent ce retour. Personne ne va le siffler, notamment si l'on repense à ses déclarations d'amour en décembre dernier et son choix de baisser son salaire pour revenir. Il ne sera plus le roi de Milan comme avant, mais il aura l'occasion de reconquérir tout le monde. La Curva Nord a dit clairement qu'elle le traiterait comme un autre. Et je pense que le reste du stade fera de même en l'accueillant plutôt bien." Sans sifflets, donc, mais sans les bras grands ouverts non plus.

Lautaro Martinez me manque, je pourrais mourir sur le terrain pour lui depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Le voir jouer à Chelsea avec moi dans le futur ? Non... Lautaro, tu peux rester à Milan, j'y serai de retour ", avait plaisanté ce dernier à Sky Italia en décembre. Il ne pensait probablement pas que les retrouvailles auraient lieu aussi vite. Prêté pour une saison, Lukaku va donc devoir se racheter. Pour l'aider, un vestiaire qui l'apprécie toujours et un duo à reformer avec son grand ami Lautaro Martinez. La fameuse "LuLa" était d'ailleurs devenue la terreur des défenseurs des clubs italiens . Entre les deux, le contact n'a jamais été rompu même après le départ du Belge à Chelsea. "", avait plaisanté ce dernier à Sky Italia en décembre. Il ne pensait probablement pas que les retrouvailles auraient lieu aussi vite.

Serie A De San Siro... aux Vosges : Comment l'AC Milan cultive sa tradition en France 27/06/2022 À 21:44