Il a abandonné les festivités pour la rééducation. Le cigare pour les altères. Et le champagne pour de l'eau, évidemment. Près de deux mois après avoir remporté le scudetto avec l'AC Milan, soit le 34e titre de sa carrière, Zlatan Ibrahimovic n'a pas tardé à se remettre au travail, lui qui a été opéré le 25 mai dernier pour résoudre "définitivement l'instabilité de l'articulation grâce à la reconstruction du ligament croisé antérieur, avec renforcement latéral et réparation du ménisque".

Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur, avait-il résumé. J'ai subi plus de 20 injections en six mois. On a dû m'assécher le genou une fois par semaine pendant six mois. J'ai pris des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n'ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n'ai jamais autant souffert, sur et en dehors du terrain." Une gêne grandissante, persistante, qui avait ruiné sa deuxième partie de saison et l'avait contraint à se contenter d'une quinzaine de minutes dans le rush final de son équipe . ", avait-il résumé.."

Son absence estimée à "sept-huit mois", le géant suédois s'est forcément interrogé sur la suite à donner à sa carrière. A 40 ans, difficile qu'il soit autrement. Mais après avoir pesé le pour et le contre, Zlatan a (rapidement) tranché. Non, il ne va pas s'arrêter. Et oui, la retraite peut attendre. Les dirigeants lombards, qui ont toujours laissé la balle dans le camp de leur numéro 11, lui ont emboîté le pas en officialisant une prolongation d'un an ce lundi. Dans le détail, l'ancien attaquant du PSG touchera l'un des plus faibles salaires de sa carrière (entre 1 et 1,5 million d'euros selon les sources) et divers bonus liés à ses matches joués ou encore ses buts inscrits. Une sorte de contrat sur mesure et à la carte pour un joueur tout simplement hors normes, qui fera probablement son énième retour en janvier 2023.

Il veut encore gagner

Que ce soit Paolo Maldini (directeur technique), Frederic Massara (directeur sportif) ou encore Stefano Pioli (entraîneur), l'ensemble du board milanais avait donné son aval pour cette prolongation. Le discours était en substance le suivant : "Si tu décides de prolonger, nous t'attendrons. Et si tu décides de t'arrêter, nous reparlerons de la suite". Rassuré par les examens médicaux qui ont suivi son opération, Ibrahimovic n'a donc pas tergiversé longtemps, s'estimant toujours au niveau et persuadé de pouvoir revenir donner un coup de main à son club, qu'il a ramené sur le toit de l'Italie après l'avoir récupéré au plus bas en janvier 2020.

"Il a prolongé car il veut tout simplement encore gagner, nous explique Antonio Vitiello, journaliste du Corriere dello Sport. C'est peut-être une folie, mais il a encore la motivation et cette petite flamme qui le pousse à continuer. Zlatan ne veut pas s'arrêter de jouer. Je pense également qu'il a un peu peur de s'arrêter, donc tant qu'il peut repousser cette décision, il le fera."

Quand il est revenu ici, à Milan, il était le seul à croire dans la quête d'un titre qui semblait alors impossible, poursuit Vitiello, directeur du site spécialisé MilanNews.it. Il disait : 'Milan ne peut pas être 5e, 6e, mais toujours 1er'. Après deux ans et demi, l'objectif a été atteint. Même s'il n'a pas donné toute la contribution espérée, sa part est grande dans ce succès. Dans le vestiaire, c'est un leader exceptionnel, tout le monde l'écoute." En témoigne son discours après la victoire du titre à Sassuolo, , poursuit Vitiello, directeur du site spécialisé MilanNews.it.." En témoigne son discours après la victoire du titre à Sassuolo, rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux

Café et Lac de Garde

En attendant de retrouver le centre d'entraînement de Milanello, qu'il considère comme sa "deuxième maison", Zlatan poursuit sa rééducation sur les bords du Lac de Garde. Il a même récemment été aperçu à Desenzano del Garda, petite commune italienne de la province de Brescia, savourant un café au "Cibo Sano", un bar-restaurant "healthy" de la ville. Le moment a même été immortalisé sur ses réseaux sociaux. Puis s'en sont suivis autographes, selfies et une plaisanterie à un supporter de l'Inter Milan. "Tu es tifoso de l'Inter ? Tant pis pour toi", a-t-il ironisé.

"Je confirme qu'il poursuit sa préparation là-bas, poursuit Antonio Vitiello. Zlatan est attendu en août à Milanello pour la préparation athlétique, avant un retour sur les terrains programmé en janvier." Dans l'entourage du quadragénaire, on assure que son processus de travail se poursuit "sans aucun accroc" en vue des prochains mois. "Il connaît son physique par cœur, nous confie l'un de ses anciens coéquipiers à l'AC Milan, resté proche de l'attaquant. S'il ne se sentait pas de continuer, il aurait arrêté. Faire de la figuration, ce n'est pas vraiment Zlatan compatible."

Les retrouvailles avec Lukaku

Enfin, en décidant de rester une saison de plus en Lombardie, Zlatan Ibrahimovic va y retrouver un certain Romelu Lukaku, son meilleur ennemi, revenu à l'Inter après un an d'exil à Chelsea. Les deux avaient eu une violente altercation lors d'un derby de Coupe d'Italie, remporté par les Nerazzurri (2-1) en janvier 2021. Le Suédois s'en était notamment pris aux "rites vaudous" de la mère de l'attaquant belge qui, hors de lui, souhaitait alors en découdre au moment de rentrer aux vestiaires à la mi-temps. Ce duel de géants s'était même transformé en une fresque aux abords de San Siro.

En dehors du terrain, les deux ne manquaient jamais une occasion de s'écharper. Alors que le Belge s'était autoproclamé "Roi de Milan" un soir de derby remporté, le Suédois, patient, lui avait rétorqué quelques mois plus tard après une victoire des siens : "Milan n'a jamais eu de roi, ils ont un Dieu". En voyant "Big Rom" faire son come-back sur "ses" terres, Zlatan a donc certainement trouvé une motivation supplémentaire pour prolonger sa carrière. Même s'il n'avait pas vraiment besoin de ça.

