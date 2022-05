Sans lui, l'AC Milan aurait-il remporté six dix-neuvième scudetto, dmanche ? Pas certain, voir pas certain du tout. Si Zlatan Ibrahimovic connaît une saison tourmentée en raison de plusieurs blessures, son retour en janvier 2020, alors que son équipe venait de perdre 5-0 à Bergame, a été décisif pour le retour au premier plan des Rossoneri . "", a même reconnu Stefano Pioli, son entraîneur. C'est donc tout logiquement que le géant suédois a tenu un discours à son vestiaire après la victoire à Sassuolo (0-3).