Il faudra sûrement encore patienter avant de revoir Paul Pogba sur les terrains de Serie A. Arrivé libre l'été dernier en provenance de Manchester United, le milieu international français s'est gravement blessé à un genou lors de la tournée américaine en juillet avant de se faire opérer début septembre. Depuis, le joueur de 29 ans poursuit son programme pour retrouver la compétition, mais selon Le Corriere dello Sport et le journaliste italien Romeo Agresti, son retour pourrait seulement intervenir dans un mois.

Le quotidien italien précise que Paul Pogba ne court pas encore et doit se contenter de travailler en salle dans un premier temps. Ainsi, le Français pourrait être trop juste pour le choc face au leader napolitain le 13 janvier prochain. Alors que l'ancien Mancunien avait engagé un contre-la-montre pour espérer participer à la Coupe du monde 2022, son agente avait annoncé son forfait le 31 octobre dernier. "Après des examens médicaux, il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération", indiquait-elle.

De retour chez les Bianconeri, six ans après son transfert à 105 millions d'euros à Manchester United, Paul Pogba n'a plus rejoué de match officiel depuis avril dernier. Outre l'élimination de la Juventus Turin dès la phase de poules de la Ligue des champions (ndlr : le club sera reversé en C3 et affrontera Nantes fin février), le début de saison poussif de la Vieille Dame en championnat d'Italie (3e) malgré une belle dynamique avant le Mondial, le Français a été marqué par une affaire d'extorsions de fonds , qui a conduit son frère aîné, Mathias, en détention provisoire.