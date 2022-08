thérapie conservatrice pendant cinq semaines" et ne devrait pas être de retour avant début septembre. Homme de base du sacre des Bleus en 2018, Paul Pogba peut espérer être du voyage au Qatar courant novembre. Victime d'une blessure au genou droit lors de la préparation de la Juventus Turin cet été, le milieu de terrain de 29 ans ne se fera pas opérer, comme l'a révélé l'AFP mardi soir en citant une source interne au club turinois. L'ex-joueur de Manchester United va se soumettre à une "" et ne devrait pas être de retour avant début septembre.

Après sa blessure lors de la tournée américaine des Bianconeri, Paul Pogba a pris l'avis de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et sur la nécessité ou non d'une intervention chirurgicale. Il a notamment rencontré ce mardi à Lyon un spécialiste réputé, qui a récemment opéré Zlatan Ibrahimovic. Selon la nature de l'opération, méniscectomie (retrait de la partie de ménisque endommagée) ou suture, la durée de son indisponibilité aurait pu varier entre deux et quatre mois, mettant en péril sa participation au Mondial qatari (21 novembre-18 décembre).

Si elle ne remet pas pour le moment en cause sa participation à la Coupe du monde, cette blessure reste néanmoins un sacré coup dur pour Paul Pogba, revenu pour se relancer dans un club où il a connu ses meilleures années entre 2012 et 2016 (quatre titres de champion d'Italie). Elle confirme une année 2022 très difficile pour le milieu des Bleus, dont la saison dernière s'était déjà précocement arrêtée fin avril en raison d'une blessure à un mollet. (Avec AFP)

