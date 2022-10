L’AC Milan revient à la hauteur du Napoli en tête de Serie A. Après un match maîtrisé, les Rossoneri se sont imposés face à une formation de Monza un ton en dessous (4-1). En gestion sur leurs temps faibles, les hommes de Stefano Pioli ont su se montrer dangereux sur leurs temps forts et ont décroché une quatrième victoire de rang précieuse dans la bataille pour le Scudetto. Ils doivent néanmoins déplorer la perte de Brahim Diaz, auteur d’un très joli doublé (16e, 41e). L’Espagnol a dû quitter les siens à la 53e minute. Avec 26 points au classement et un match en plus, l’AC Milan rejoint le Napoli au sommet du classement. Pas déméritants mais pas au niveau non plus, les joueurs de Monza enchaînent une deuxième défaite successive, et demeurent à une fragile 14e place au classement avec 10 points.

