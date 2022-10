L'Inter Milan s'en sort très bien. Ce samedi soir, les Nerazzurri ont remporté un match complètement fou sur la pelouse de la Fiorentina (3-4), lors de la onzième journée de Serie A. Au stadio Artemio Franchi de Florence, les Intéristes ont mené 0-2 puis 2-3, grâce à Nicolo Barella (2e) et un doublé de Lautaro Martinez (15e, 73e sp). Avant d'être sauvés par Henrikh Mkhitaryan (90e+4). En face, Arthur Cabral, sur penalty (33e), Jonathan Ikoné (60e) et Luka Jovic (90e) ont poussé les hommes de Simone Inzaghi dans leurs derniers retranchements. Mais l'Inter s'en sort donc miraculeusement et grimpe en septième position, à égalité avec la Lazio (5e) et l'Udinese (6e). La Viola est treizième.

