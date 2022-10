Dans le Piémont, l'AC Milan est reparti bredouille. Favori de cette rencontre mais dominé par le Torino pour le compte de la douzième journée de Serie A (2-1), le champion d'Italie en titre a montré ses limites dans le stade olympique de Turin. Sans doute trop concentrés sur leur match décisif pour la qualification face au RB Salzbourg en C1 la semaine prochaine, les Lombards ont fait la mauvaise opération au classement en cédant leur deuxième place à l'Atalanta Bergame et en laissant Naples, actuel leader du championnat, prendre six longueurs d'avance.

C'était un match a priori facile sur le papier. En tout cas, tous les voyants étaient au vert. L'AC Milan n'avait plus perdu à l'extérieur en Serie A depuis le 21 novembre 2021 lors d'une visite à Florence, et le Torino n'avait plus marqué face aux Milanais en championnat depuis... 464 minutes !

Milan, un but et puis c'est tout

Finalement, le compteur s'est arrêté à 499, lorsque Valentino Lazaro a trouvé la tête de Koffi Djidji pour l'ouverture du score locale (1-0, 35e). Auparavant, Milan avait eu l'opportunité de prendre l'avantage, mais Rafael Leão est resté à l'heure d'été en manquant deux occasions franches (3e, 6e). Touchés moralement par ce premier but encaissé, les Rossoneri ont concédé le break dans la foulée sur une frappe croisée d'Aleksei Miranchuk (2-0, 37e).

En seconde période, Stefano Pioli a voulu procéder à des changements forts avec les sorties de Leão, Brahim Diaz et Pierre Kalulu. Une manière de faire tourner son effectif en vue de la rencontre cruciale contre Salzbourg mercredi soir ? Peut-être. Toujours est-il que les entrants Sergiño Dest, Charles De Ketelaere et Ante Rebic n'ont pas apporté de réelle plus-value pour espérer une improbable remontée au score.

Certes, Junior Messias a réduit l'écart après une mésentente entre Alessandro Buongiorno et Vanja Milinković-Savić (2-1, 67e), mais cétait à peu près tout pour les Lombards. Pour l'AC Milan, les yeux étaient probablement tournés vers la Ligue des champions. Et cela pourrait bien coûter cher dans l'optique de se succéder à lui-même en tant que champion de cette Serie A 2022-2023.

