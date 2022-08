L'Inter a fait respecter la logique. Les Nerazzurri ont décroché une nette victoire à domicile face à la Cremonese, mardi, dans le cadre de la 4e journée de Serie A (3-1). Devant un promu entreprenant, ils ont fait parler leur maîtrise tactique et leur qualité individuelle. Joaquin Correa (12e), Nicolo Barella (38e) et Lautaro Martinez (76e) ont marqué tandis que David Okereke (90e) a joliment sauvé l'honneur des Grigiorossi qui n'ont toujours pas pris le moindre point. L'Inter rebondit après son revers devant la Lazio (3-1) et grimpe provisoirement à la 2e place.

Malgré l'absence sur blessure de Romelu Lukaku, Simone Inzaghi avait aussi décidé de laisser Lautaro Martinez sur le banc. Ce sont donc Edin Dzeko et Joaquin Correa qui composaient l'attaque de Nerazzurri entrés fort dans la rencontre avant de laisser venir les visiteurs. Les naïfs promus sont tombés dans le piège et se sont faits surprendre en contre après un corner en leur faveur. Barella a remonté le ballon à toute vitesse et Correa a suivi pour marquer de près suite à une frappe de Dzeko mal repoussée par Ionut Radu (1-0, 12e).

Les joueurs de la Cremonese n'ont pas changé de stratégie pour autant et sont restés volontaires. Cyriel Dessers a pu venir défier Samir Handanovic qui s'est imposé (14e). Charles Pickel, lui, n'a pas assez appuyé sa petite reprise du gauche face au gardien slovène (21e). Ces deux belles occasions manquées ont symbolisé le visage de Grigiorossi en manque de puissance devant.

Barella brille, Lautaro aussi

Egalement supérieurs athlétiquement, les Interistes sont restés très sereins et ont doublé la mise au bout d'une offensive pleine de décontraction et conclue d'une superbe volée croisée par Barella (2-0, 38e). La rencontre a gardé la même physionomie en seconde période et Lautaro a pu remplacer Correa avant l'heure de jeu (55e). Dans la foulée de Dzeko et Denzel Dumfries, l'entrant n'a pas su conclure une incroyable triple occasion avec deux reprises repoussées par Radu (73e).

En revanche, lancé par Barella, Lautaro a parfaitement résisté au retour de Pickel pour aller tromper le portier roumain prêté par l'Inter et s'offrir un 3e but en championnat cette saison (3-0, 76e). Les efforts des visiteurs ont tout de même été récompensés quand Okereke a nettoyé la lucarne gauche d'Handanovic d'une frappe enroulée de 20 mètres pour réduire le score (3-1, 90e). Une maigre consolation pour les hommes de Massimiliano Alvini qui restent avant-derniers avec aucun point au compteur.

Dybala régale la Roma

Dans le même temps, la Roma s'est également montrée sans pitié face à l'autre promu Monza, dernier avec aucun point (3-0). La Louve a pu compter sur sa recrue estivale phare Paulo Dybala pour partir de son camp après une déviation de Tammy Abraham dans le rond central et aller marquer d'un tir du gauche dans la course (18e). L'ancien de la Juventus a débloqué son compteur avec sa nouvelle équipe mais ne s'est pas arrêté là car il a récidivé en renard des surfacces moins d'un quart d'heure plus tard pour le but du break, le 100e de sa carrière en Serie A (32e). Roger Ibanez a corsé l'addition et les hommes de José Mourinho, toujours invaincus, sont provisoirement leaders.

