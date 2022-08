Transferts

Après les tractations estivales, place au terrain pour l'international français. Adrien Rabiot a failli quitter la Juventus pour rejoindre Manchester United ces derniers jours mais l'affaire a visiblement capoté en raison de ses exigences salariales trop élevées. Celles-ci ont même été qualifiées d'"obscènes" par la presse italienne. Les Red Devils ont préféré mettre le paquet pour arracher Casemiro au Real Madrid et Rabiot est toujours à Turin.

Les Bianconeri auraient pu en vouloir à leur milieu de terrain de 27 ans car ils comptaient sur les 15 à 20 millions d'euros de son transfert pour acheter Leandro Paredes au PSG. Ce dossier s'est sérieusement compliqué mais la Juventus en a vu d'autres. "Pendant le mercato, il est logique qu'il y ait des possibilités que des joueurs s'en aillent et que d'autres clubs se renseignent sur la disponibilité ou non de tel ou tel joueur", a sereinement commenté l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri en conférence de presse d'avant-match, dimanche.

"Je l'ai toujours considéré comme un joueur de la Juventus"

Privé de la recrue estivale Paul Pogba, sur le flanc pour plusieurs semaines, le coach turinois a bien l'intention d'utiliser Adrien Rabiot pour le déplacement des Bianconeri chez la Sampdoria de Gênes lundi soir lors de la 2e journée de Serie A. "Demain, Rabiot joue, a prévenu d'entrée le technicien italien. Il jouera cette année. L'année dernière, il a connu une saison importante, excellente pour ses qualités et ses caractéristiques. Je l'ai toujours considéré comme un joueur de la Juventus".

Rabiot avait été envoyé en réserve durant la préparation estivale pendant que ses coéquipiers partaient en tournée aux Etats-Unis. Des questions sanitaires avaient été évoquées mais son statut contractuel avec une fin de bail en juin 2023 poussaient la Juve à tenter de le céder. Il n'avait pas participé non plus à la victoire 3-0 sur Sassuolo lors de la première journée de Serie A. Cette fois, il va pouvoir lancer sa saison et se concentrer sur ses performances dans l'optique de valider sa place pour la Coupe du monde au Qatar.

