Southampton, premier club de Premier League à baisser les salaires de ses joueurs

C’est une grande première en Premier League. Alors que de nombreuses critiques pleuvent sur les joueurs qui refusent de baisser leur salaire, Southampton a sauté le pas. Dans un communiqué publié ce jeudi, les Saints ont annoncé que les joueurs, le staff et les dirigeants avaient accepté une baisse de salaire pour lutter contre la crise liée au coronavirus.

"Le conseil d’administration, l’entraîneur de l’équipe première, son staff et l’équipe première se sont mis d'accord pour reporter une partie de leur salaires d’avril, mai et juin pour aider à protéger l’avenir du club, l’ensemble des membres du club et la communauté que nous servons". Le club a également annoncé qu’il n’utilisera pas les mesures de maintien de l’emploi du gouvernement britanniques et qu’il continuera d’apporter son soutien à la ville de Southampton et à sa Fondation.

Un exemple qui en appelle d’autres ?

Cette décision prise du côté de Southampton pourrait donner des idées aux autres clubs du pays, durement touchés par la crise. Toutefois, le bras de fer entre les clubs et les joueurs ne devrait pas s’arrêter pour autant. Il y a quelques jours, la Premier League avait proposé de réduire les salaires des joueurs de 30%. Une mesure qui avait été mal reçue du côté du Syndicat des joueurs (PFA). Ce dernier avait argumenté en disant qu'une telle réduction aurait conduit à une baisse des revenus fiscaux pour le budget britannique et donc des conséquences négatives pour le NHS.

Les joueurs ont préféré lancer leur propre fonds de solidarité dans l’optique d’aider le personnel de santé. Baptisée #PlayersTogether, l’opération, dévoilée ce mercredi, a été relayée par de nombreuses personnalités du championnat comme Harry Kane, Jamie Vardy, Jordan Henderson ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le secrétaire de la Santé Matt Hancock, jusqu’ici très critique à l’égard des joueurs, a salué la démarche sur son compte Twitter. La question de la baisse des salaires devrait néanmoins continuer d’alimenter les discussions outre-Manche.