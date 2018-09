VIDEO - Le PSG en C1, Genesio et Ben Arfa : On en parle à 17h dans le FC Stream Team

Quoi de mieux qu'une discussion football avant le week-end ? Comme tous les vendredis, rendez-vous à 17h sur la page Facebook d'Eurosport pour évoquer l'actualité du ballon rond avec nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin. Ce vendredi, entre la défaite parisienne à Liverpool, la victoire de l'OL à City et le but salvateur d'Hatem Ben Arfa, le menu est chargé :

Le menu du jour :

Faut-il s'inquiéter pour le PSG après la défaite à Liverpool ?

Genesio, un succès à City et on oublie tout ?

Va-t-on retrouver le grand Ben Arfa ?

Rendez-vous à 17h sur la page Facebook d'Eurosport