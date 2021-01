Il leur a fallu du temps, mais les coéquipiers d’Antoine Griezmann, qui a loupé un peu plus tard son tir au but, ont finalement repris le contrôle du match, avant de prendre les commandes de la rencontre d’un but de la tête de Frenkie De Jong sur un centre du Français (1-0, 39e). Mais l’embellie a été de courte durée pour Barcelone, qui a concédé un penalty peu après le retour du vestiaire sur une main du Néerlandais. Mikel Oyarzabal en a profité pour tromper Ter Stegen et faire douter une équipe qui était déjà sortie à ce stade de la compétition l’an passé face à l’Atlético de Madrid (1-1, 51e).