FA Cup - Manchester United maîtrise Chelsea (0-2) et file en quarts de finale, Pogba buteur

Une semaine après sa désillusion vécue en Ligue des champions face au PSG, Manchester United a retrouvé le sourire. Les Red Devils ont battu Chelsea à Stamford Bridge (0-2), prenant leur revanche sur la finale perdue face aux Londoniens la saison dernière, et se sont qualifiés en quarts de finale de la FA Cup où ils devront se déplacer sur la pelouse de Wolverhampton. Plus tranchants offensivement, les coéquipiers de Paul Pogba, buteur et passeur, n'ont presque jamais douté face à une équipe terne, et incapable d'exister offensivement.

United a commencé la rencontre sur les chapeaux de roues, pressant son adversaire très haut et se procurant quelques occasions chaudes (2e, 4e, 9e). Mais peu à peu, Chelsea est parvenu à sortir de plus en plus le ballon, et à occuper la moitié de terrain adverse. Gonzalo Higuain a eu deux occasions d'ouvrir le score, coup sur coup, mais il a manqué de précision à chaque fois (16e, 17e). Une maladresse qui a rappelé celle de son équipe, punie ensuite par les Red Devils.

Pogba inspiré, Sarri peut compter ses jours

Et à chaque fois, c'est Pogba qui a provoqué le mécontentement dans les tribunes de Stamford Bridge, hormis celles réservées aux supporters mancuniens, qui ont progressivement fait plus de bruit que le reste du stade. Le Français a d'abord délivré une merveille de centre pour Ander Herrera, qui a battu Kepa Arrizabalaga de la tête à bout portant (0-1, 31e). Puis sur une nouvelle attaque rapide, le champion du monde, au départ de l'action, a lancé Marcus Rashford qui lui a redonné le ballon pour doubler la mise juste avant la pause (0-2, 45e).

En seconde période, les locaux ont donc mis la pression sur l'adversaire, ou du moins ils ont tenté de le faire. Car à part Hazard (64e, 90e+1), seul à provoquer balle au pied, les Blues n'ont rien montré offensivement. Ils n'ont cadré aucun tir lors du second acte, ont manqué d'imagination dans l'animation, et se sont heurtés à un bloc compact qui a fait encore passer quelques frayeurs à son adversaire en contre (49e, 85e).

Manchester a fini par s'imposer pour la onzième fois depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer et parfaitement lancé la réception de Liverpool dimanche en championnat. Surtout, ils ont enfoncé un peu plus Maurizio Sarri, dont les jours à la tête de Chelsea semblent comptés.