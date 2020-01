On ne va pas se mentir : on n'avait pas spécialement coché la date du 6 janvier dans notre calendrier. Du moins pas pour un troisième tour de FA Cup. Car si le choc de Serie A entre Naples et l'Inter Milan (20h45) pourrait suffire au bonheur des amoureux du ballon rond, la rencontre entre Arsenal et Leeds United (20h55) a de quoi mettre l'eau à la bouche. Pas pour son enjeu – encore très limité à ce stade – ni spécialement pour les joueurs présents sur la pelouse, bien qu'Arsenal retrouve enfin des couleurs. Mais pour les hommes que l'on retrouvera sur les bancs.

D'un côté Mikel Arteta, fraîchement nommé entraîneur des Gunners après avoir été l'adjoint de Pep Guardiola pendant un peu plus de trois ans. De l'autre Marcelo Bielsa, dont l'entraîneur de Manchester City aime dire le plus grand bien. Et à qui "El Loco" le rend bien. Un duel d'entraîneurs qui font parler, depuis longtemps… ou depuis peu. Ce n'est en effet que le 20 décembre dernier que les projecteurs se sont tournés vers l'ancien milieu des Gunners. Depuis sa nomination, l'Espagnol a concédé un nul à Bournemouth (1-1), une défaite très frustrante contre Chelsea (1-2) mais surtout obtenu une victoire plus qu'encourageante contre Manchester United (2-0).

BOURNEMOUTH, ENGLAND - DECEMBER 26: Mikel Arteta, Manager of Arsenal reacts during the Premier League match between AFC Bournemouth and Arsenal FC at Vitality Stadium on December 26, 2019 in Bournemouth, United Kingdom. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)Getty Images

"Quiconque est le collègue de Guardiola a forcément une valeur ajoutée"

Suffisant pour faire naître une excitation chez les supporters londoniens. Mais trop peu pour réellement juger le jeune technicien. C'est donc principalement via le prisme… de Guardiola que Bielsa a évoqué son futur adversaire. "Quiconque est le collègue de Pep Guardiola a forcément une valeur ajoutée, a assuré l'Argentin en conférence de presse. Guardiola est le meilleur entraîneur du monde et en tant que grand entraîneur, il n'hésite pas à déléguer les responsabilités à son staff. La place d'Arteta dans son staff était importante. Arsenal ne l'a pas choisi uniquement pour ça, mais sa position auprès de Guardiola était importante, c'est un fait".

Vidéo - Bielsa : "Arsenal n'a pas pris Arteta parce qu'il était dans le staff de Guardiola" 01:38

Et forcément, l'ex-entraîneur de l'OM a été moins bavard sur les débuts d'Arteta sur le banc d'Arsenal : "On verra bien évidemment le visage que donnera Arteta à cette équipe quand Arsenal aura joué plus de matches. En trois matches, vous ne pouvez pas faire de grands changements. On attend d'abord de voir des résultats". Celui face aux Red Devils, le 1er janvier, pourrait être le véritable point de départ de l'aventure du coach de 37 ans à Londres.

"Quand vous parlez avec des joueurs qui ont eu Bielsa comme coach…"

La confirmation passera d'abord par une bonne prestation en Cup. Et si Bielsa a qualifié cette rencontre de "gros challenge", Arteta est lui aussi conscient de celui qui l'attend : "Je suis Bielsa depuis longtemps et je sais à quel point ce sera difficile de jouer contre eux", a-t-il affirmé. Avant de faire part de toute son admiration pour le coach des Peacocks : "Ce qui est différent avec Bielsa ? Ce qu'il tire de ses équipes, la manière dont il les fait se battre, le fait de ne jamais abandonner (…) Quand vous parlez à des joueurs qui l'ont eu comme coach, les mots qu'ils ont pour lui sont toujours positifs. Ils sont devenus des meilleurs joueurs, de meilleures personnes, ils ont mieux compris leur profession après l'avoir connu".

Allez donc demander aux joueurs de Leeds ce qu'ils pensent de leur coach. Depuis son arrivée en Angleterre, dans une deuxième division très exigeante physiquement, Bielsa s'applique encore et toujours à surprendre par le jeu. En s'efforçant de donner à son équipe le rôle d'acteur principal dans chacune de ses sorties, grâce à des principes forts et des dépassements de fonction que le public français a découvert lors de son passage sur le banc de l'OM. Et qui ne sont évidemment pas sans rappeler ceux de Guardiola. Maintenant, au tour d'Arteta ? Certaines consignes, notamment dans les phases de transitions, laissent déjà penser qu'on retrouvera chez lui aussi des similitudes avec son ancien collaborateur. Une évidence.

Vers des retrouvailles entre Arteta, Bielsa et Guardiola

Les trois hommes pourraient en tout cas se (re)croiser plus souvent à partir de la saison prochaine. Leeds United est en effet premier du classement de Championship, à égalité de points avec West Bromwich, qu'il a accroché mercredi dernier (1-1). La saison dernière, Derby County avait mis fin, en demi-finale de barrages, au rêve de montée des Peacocks, qui n'ont plus connu l'élite du foot anglais depuis 2003-2004. Cette fois est peut-être la bonne pour Bielsa et les siens. En attendant, lundi, il n'y aura qu'à profiter. Et il ne serait pas étonnant que Guardiola soit devant sa télé.