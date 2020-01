Année différente mais même score entre Chelsea et Nottingham Forest. Les Blues avaient sorti les Reds de la Cup au 3e tour en 2019, ils ont doublé ce dimanche en s’imposant tranquillement à domicile (2-0). Callum Hudson-Odoi (6e) et Ross Barkley (33e) ont assuré le succès londonien en première période. Olivier Giroud, lui, est encore resté sur le banc.

Si Frank Lampard et Sabri Lamouchi avaient décidé de modifier leur onze type et de faire confiance à plusieurs jeunes joueurs, ils ne disposent clairement pas du même effectif. Les Blues ont pu compter sur Callum Hudson-Odoi pour ouvrir le score sur leur toute première offensive. L’Anglais de 19 ans a marqué d’une frappe précise du gauche 1-0, (6e) et signé son second but de la saison.

Giroud continue de ronger son frein

Clairement dominés, les visiteurs ont cru pouvoir revenir dans le match en obtenant un penalty mais la faute de Fikayo Tomori sur Alex Mighten, 17 ans, n’a finalement pas été sanctionnée car l’attaquant était-hors-jeu dans la surface de Chelsea (22e). Malgré le manque de précision de Michy Basthuayi (29e), les Blues ont logiquement doublé la mise par l’intermédiaire de Ross Barkley, à l’affût après un tir de Hudson-Odoi mal repoussé par Jordan Smith (2-0, 32e).

Forts de leurs deux buts d’avance à la pause, les Blues ont tranquillement géré leur seconde période face à des pensionnaires de Championship limités. Peu utilisés cette saison, Barkley et Hudson-Odoi ont tout de même montré leur envie. Le premier a ainsi placé une tête sur le poteau après un centre du second (59e). Titulaire à la pointe de l’attaque londonienne, Michy Batshuayi, lui, a encore fait preuve d’une certaine maladresse (70e). Le Belge a pourtant disputé l’intégralité de la rencontre pendant qu’Olivier Giroud n’a pas bougé du banc. S’il en doutait encore, l’international français a pu constater que son coach ne lui faisait pas du tout confiance.

Un replay pour Tottenham

Les autres équipes londoniennes de Premier League en lice ce dimanche n’ont pas affiché la même facilité que Chelsea. Tottenham a évité le pire sur la pelouse de Middlesbrough (16e de Championship) grâce à l’égalisation de Lucas Moura (61e) après le but d’Ashley Fletcher (50e) mais s’est contenté d’un match nul (1-1) et devra donc remettre ça à domicile. Crystal Palace n’aura même pas cette chance après son revers court revers devant le Derby County de Wayne Rooney qui a enchaîné deux matches en quelques jours (0-1).