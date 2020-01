Les Anglais sont désormais prévenus, pour regarder la FA Cup, il va falloir payer d'une manière bien particulière. La compétition sera diffusée - jusqu'en 2024 - par... Bet365, un site de paris en ligne. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la Football Association a dû faire face à une grosse vague d'insatisfaction, ces derniers jours, rapporte le Daily Mail.

La grande majorité des rencontres seront désomais diffusées sur le site du bookmaker. Le week-end dernier, seulement deux matches étaient accessibles en clair. Et comment accéder aux autres matches ? Les spectateurs doivent se créer un compte en ligne, et y déposer cinq livres. Ou alors, parier sur la rencontre que l'on souhaite regarder. Et bien évidemment, il reste possible de parier en ligne sur les rencontres. La Football Association avait accepté ce deal de diffusion en 2017. Toujours selon le Daily Mail, l'accord de diffusion est estimé à 750 millions de livres.

Ironie du sort, la Football Association s'est lancée ces dernières semaines dans une campagne sur la santé mentale. L'addiction aux paris sportifs est souvent pointée du doigt comme cause de problèmes mentaux comme la dépression. Interrogé par le Daily Mail, un représentant de la FA affirme : "Cet accord a été conclu avant que nous ne prenions une décision claire sur la relation de la FA avec les sociétés de jeux d'argent en juin 2017, lorsque nous avons mis fin à notre partenariat avec Ladbrokes. (...) Nous soumettrons les droits lors du prochain cycle, en 2024."