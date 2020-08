FA CUP - Mené au score très rapidement après un but de Pulisic, Arsenal a finalement renversé Chelsea grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Bien en place, la formation de Mikel Arteta a profité de plusieurs blessures des coéquipiers d'Olivier Giroud, et de l'expulsion de Kovacic avant le dernier quart d'heure. C'est la 14e Cup décrochée par les Gunners, leur premier titre depuis 2017.

Pierre-Emerick Aubameyang sauve la saison d’Arsenal. Auteur d’un doublé en finale contre Chelsea (28e sp, 67e, 2-1), le Gabonais a offert aux Gunners la quatorzième Cup de leur histoire. Grâce à cette victoire, Arsenal obtient sa qualification pour la prochaine Europa League. Un moindre mal pour les joueurs de Mikel Arteta, menés au score après l'ouverture du score de Pulisic (5e, 0-1) et seulement huitièmes en championnat. Face à leur rival londonien, qu’ils affrontaient pour la troisième fois en finale de FA Cup pour autant de succès, ils ont su se relever d’un mauvais départ.

Super League suisse Les Young Boys sacrés pour la troisième saison consécutive, un blessé lors des célébrations du titre IL Y A 8 HEURES

Dès la cinquième minute, Christian Pulisic était au début et à la conclusion d’une très belle action collective qui a également impliqué Mason Mount et Olivier Giroud, passeur décisif d’une astucieuse talonnade (1-0, 5e). S’en est suivi une période de domination des Blues que les coéquipiers d’Aubameyang ont endigué petit à petit. La superbe égalisation de Nicolas Pépé d’une frappe enroulée du gauche a été annulée pour une position de hors-jeu d’Ainsley Maitland-Niles (25e). Deux minutes plus tard, le capitaine des Gunners a obtenu un penalty après une faute de César Azpilicueta qu’il a lui-même transformé en prenant Willy Caballero à contre-pied (1-1, 28e).

Azpilicueta blessé, un premier tournant du match

C’est à ce moment-là que les problèmes ont commencé pour Chelsea. L’Espagnol est sorti sur blessure, victime d’un claquage, quatre minutes plus tard (32e) imité par Pulisic au-retour des vestiaires après une longue course (47e). Puis Mateo Kovacic a été expulsé pour deux cartons jaunes (73e) quelques minutes après qu’Arsenal ait pris l’avantage. Une percée d’Hector Bellerin a permis à Pépé de servir Aubameyang sur la gauche de la surface. Déjà auteur d’un doublé contre Manchester City en demi-finale, l’ancien stéphanois a crocheté Kurt Zouma avant de lober Caballero d’un piqué du gauche (2-1, 67e).

À 10 contre 11, la marche était trop haute pour les Blues qui n’ont pas réussi à mettre la défense d’Arsenal. Les pépins ont continué pour Franck Lampard qui a encore perdu Pedro sur civière dans les arrêts de jeu, touché à l’épaule droite. L’Espagnol a été placé sous assistance respiratoire sur le terrain. À une semaine du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, cette finale aura décimé les rangs londoniens. Décidément spécialiste de la Cup dont il est le recordman de titres, Arsenal a remporté son premier trophée depuis la … Cup en 2017.

The Emirates FA Cup Kepa ou quand le gardien le plus cher du monde devient un boulet indésirable IL Y A UN JOUR