La finale de la FA Cup programmée le 1er août

Les joueurs de Manchester City célèbrent le but de Sergio Agüero face à Sheffield Wednesday en FA Cup

EMIRATES FA CUP - Après l'annonce jeudi du retour de la Premier League le 17 juin prochain, la fédération anglaise de football (FA) a annoncé vendredi le calendrier prévisionnel pour terminer la Coupe d'Angleterre, dont la finale se tiendra le 1er août.

Interrompue par la crise du nouveau coronavirus, la FA Cup reprendra - si les conditions sanitaires le permettent - les 27 et 28 juin avec des quarts de finale 100% Premier League. Les demi-finales sont programmées pour les 11 et 12 juillet alors que la finale, qui clôt traditionnellement la saison domestique, se jouera le 1er août. Cela signifierait donc que le championnat serait déjà terminé à cette date et que les 9 journées restantes seraient disputées en 7 semaines.

La FA ne précise pas encore les lieux des matches. Elle envisageait de les regrouper à Wembley à huis-clos, mais la perspective de matches sur terrain neutre pour les quarts et les demis n'enchante pas les clubs. Les affiches proposées seront plutôt alléchantes avec un Leicester-Chelsea, soit le 3e contre le 4e actuellement. Sheffield United (7e) devrait recevoir Arsenal (9e), alors que les deux Manchester se déplacent, City à Newcastle et United chez la lanterne rouge Norwich.

