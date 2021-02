Un match sens dessus dessous. Et neuf buts en tout. Everton s'est imposé face à Tottenham ce mercredi, dans le cadre des huitièmes de finale de la FA Cup (5-4, a.p.) au terme d'une rencontre folle qui a connu une multitude de rebondissements et de renversements de situation. Un doublé de chaque côté (Davinson Sanchez pour les Spurs et Richarlison pour Everton), un match de grande classe du Toffee Gylfi Sigurdsson, et au final des équipes qui ont du en passer par une prolongation pour parvenir à se départager. Les Toffees de Carlo Ancelotti disputeront les quarts de finale de la compétition.