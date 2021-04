Face à un Manchester City largement remanié, Chelsea s'est offert ce samedi sa place en finale de la FA Cup. Volontaires et bien organisés, les hommes de Thomas Tuchel ont pris le meilleur sur des Cityzens à des années-lumière de leur niveau habituel (1-0). Pour s'offrir leur qualification, les Blues s'en sont remis à un seul et unique but, signé Hakim Ziyech. En finale, Chelsea affrontera le vainqueur de l'autre demie qui opposera Leicester à Southampton. Un an après avoir échoué face à Arsenal au dernier stade de la compétition, le club de la capitale anglaise aura une nouvelle opportunité de l'emporter.

Battus à quatre reprises lors de leurs cinq dernières confrontations avec les Cityzens en FA Cup, les Blues partaient avec un terrible déficit en termes de confiance. Et la tension s'est tout de suite fait sentir chez les Londoniens, illustrée par cinq premières minutes compliquées. Mais au bénéfice d'une première contre-attaque rondement menée, les hommes de Thomas Tuchel se sont remis d'un coup la tête à l'endroit. Car même si le but inscrit par Hakim Ziyech a logiquement été refusé pour un hors-jeu initial de Timo Werner (7e), l'action a eu le mérite de lancer la rencontre.

Et surtout de réveiller des Blues qui ont dès lors pris le commandement du jeu. Bien plus inspirés et surtout plus déterminés que leurs adversaires, les protégés de Thomas Tuchel n'ont eu de cesse d'aller de l'avant, tout en prenant soin de fermer les portes de derrière lorsqu'il le fallait. Mais face à une opposition aussi molle et dénuée d'envie, la tache est presque devenue aisée. Et c'est fort logiquement que Chelsea a fini par ouvrir la marque. Pour de bon cette fois, et avec les mêmes protagonistes. Passe de Timo Werner pour un Hakim Ziyech décisif, de quoi permettre aux Blues de prendre logiquement l'avantage (1-0, 55e).

City cherche son attaquant

Obligé de réagir, Manchester City n'a pourtant rien montré de plus. Tout juste un peu plus de vitesse dans la transmission de balle, avec les entrées en jeu de Phil Foden (à la place d'un Kevin De Bruyne légèrement touché à la cheville), et d'un Ilkay Gundogan rapidement étouffé par ses adversaires. Dominés tout au long de la partie, les Mancuniens ont également manqué de la présence d'un véritable avant-centre. Devant, Gabriel Jesus a erré comme un fantôme et n'a strictement rien apporté à son équipe.

Au coup de sifflet final, ce sont donc Thomas Tuchel et les siens qui ont pu crier leur joie en levant les bras au ciel. Un an après avoir été défaits par Arsenal en finale de la compétition, les revoilà pour tenter de soulever la coupe. Pour Manchester City en revanche, c'est la fin des espoirs d'un éventuel quadruplé jamais réalisé en Angleterre. Pratiquement champion en Premier League, les Skyblues vont désormais pouvoir se concentrer pleinement sur l'un de leurs objectifs majeurs : la Ligue des champions. Opposés au Paris Saint-Germain en demi-finales, les hommes de Pep Guardiola rêvent d'une première finale. Et pourquoi pas face à Chelsea.

