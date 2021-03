Chelsea a souffert, mais Chelsea est parvenu à ses fins. Grâce à une victoire à domicile contre Sheffield United (2-0), les Blues se sont qualifiés pour la quatrième fois consécutive en demi-finale de la coupe d'Angleterre. Pour son quatorzième match sur le banc londonien, Thomas Tuchel a poursuivi sa série d'invincibilité mais l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a dû compter sur la maladresse des attaquants de Sheffield en deuxième période pour éviter une égalisation compromettante. Avec Southampton et Manchester City, Chelsea a composté son billet en tant que troisième équipe qualifiée pour le dernier carré, dans l'attente du vainqueur de Leicester-Manchester United cet après-midi.

Dans un 3-4-2-1 mis en place par Tuchel, Olivier Giroud était à la pointe du système tactique des Blues. L'avant-centre de l'équipe de France n'a pas marqué dans la rencontre, et son remplacement peu après l'heure de jeu par Reece James a laissé quelques regrets dans la prestation individuelle du champion du monde 2018. Cela dit, Chelsea a rapidement mis le pied sur le ballon dans la partie et sa domination territoriale s'est concrétisée suite à un frappe de Ben Chilwell déviée dans son propre but par Oliver Norwood (24e, 1-0). Plus souverain en première période, Chelsea s'est ensuite endormi à partir d'une occasion de break manquée par Christian Pulisic (47e) pour laisser à son adversaire la possibilité de revenir dans la partie.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous échappé vendredi HIER À 17:59

Kepa Arrizabalaga décisif

Lanterne rouge de Premier League et quasiment condamné à la descente en fin de saison, Sheffield United a gâché plusieurs occasions réelles d'égalisation : David McGolrick a manqué d'adresse seul dans les six mètres de la tête (67e), puis Oliver McBurnie a obligé Kepa Arrizabalaga, titulaire dans les buts pour la coupe d'Angleterre, à une parade décisive (69e). En toute fin de match, l'entrant Rhian Brewster a vu son tir dévié au dernier moment pour échouer dans le petit filet extérieur d'un Arrizabalaga complètement battu (91e). À force d'attaquer, les Blades se sont fait piquer en contre et Chilwell, déjà déterminant dans l'ouverture du score, a servi Hakim Ziyech pour permettre à l'international marocain de tuer le suspense (93e, 2-0). Chelsea a courbé le dos, mais l'essentiel est là : après 2018, 2019 et 2020, voilà les Blues qualifiés en demi-finales de la compétition. De son côté, la fin de saison de Sheffield United s'annonce tragique.

Ligue des champions Tuchel : "Retrouver le PSG ? Je ne suis pas sûr, ils sont très forts" 17/03/2021 À 23:41