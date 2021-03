Le gouvernement britannique envisage de tester un retour du public à un événement sportif à l'occasion d'une demi-finale de Coupe d'Angleterre ou des Mondiaux de snooker, a déclaré lundi le Secrétaire d'Etat au numérique, à la culture, aux médias et aux sports, Oliver Dowden. "Nous voulons que le retour du public se fasse avec le plus de garanties possibles au niveau de la sécurité, a-t-il déclaré à la BBC. Nous voulons le rendre aussi simple et pratique que possible pour les gens. C'est pourquoi nous allons mener ces actions pilotes".

"Le plan consiste à examiner des facteurs tels que les systèmes à sens unique, la ventilation dans un stade et la façon dont vous interagissez en termes d'accès et de départ du site", a précisé le secrétaire d'Etat. Ce retour-test du public pourrait se faire à l'occasion d'une des deux demi-finales de la "Cup", à Wembley : Chelsea - Manchester City le 17 avril ou Leicester - Southampton le 18. La finale de la "Cup" et les Mondiaux de snooker à Sheffield (17 avril-3 mai) figurent aussi sur la liste des événements qui ont été cochés pour un retour du public, mais la liste complète des événements choisis n'est pas encore officielle.

