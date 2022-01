L'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, n'avait pourtant pas pris à la légère cette FA Cup qui devait offrir une parenthèse plus légère aux Magpies, en titularisant Kieran Trippier, le latéral international anglais et première recrue de l'ère saoudienne, arrivé vendredi. Mais Allan Saint-Maximin et ses coéquipiers, malgré une grosse domination, sont tombés sur un Dimitar Mitov des grands jours dans les cages adverses. Et ont été sortis par Cambridge, pensionnaire de 3e division, dès le troisième tour.

Ad

Lors d'une première période de rêve, le gardien Bulgare a dégoûté Saint-Maximin et Jacob Murphy avec plusieurs parades de grande classe pour garder se cage inviolée, réalisant encore un arrêt décisif au bout du temps additionnel sur une tête de Joelinton (90e+6). Mais peu avant l'heure de jeu, sur un ballon cafouillé par la défense des locaux, Joe Ironside a marqué en se retournant (0-1, 56e) pour ouvrir le score après un long suspense lié à la VAR. Après le but, Newcastle a bien essayé de retourner le situation, mais de façon trop brouillonne et poussive pour finalement subir un revers assez humiliant.

The Emirates FA Cup Mission accomplie pour City IL Y A 20 HEURES

Leicester assure, Burnley surpris aussi

Les Magpies, 19e avec onze points, soit deux de moins que le premier non-relégable Watford, qui compte un match en moins, vont devoir cravacher pour sauver leur place en Premier League. Watford qui a, de son côté, été éliminé chez le tenant du titre Leicester 4-1 dans l'un des trois chocs entre équipes de l'élite. En milieu de journée, une autre équipe de Premier League avait cédé à domicile contre une équipe supposée plus faible qu'elle, puisque Burnley, 18e du championnat, avait été renversé (2-1) dans le dernier quart d'heure par Huddersfield, sixième de Championship (D2), après avoir ouvert le score.

Autre petit exploit à noter, l'un des Petits Poucets de la compétition, Boreham Wood, équipe de cinquième division, s'est qualifié pour les 16e de finale en battant AFC Wimbledon qui évolue deux divisions plus haut (2-0). En fin d'après-midi, Chelsea recevra un autre club de D5, Chesterfield, et, dimanche, Liverpool recevra Shresbury (D3), alors que, vendredi soir, Manchester City avait largement dominé (4-1) Swindon Town (D4) malgré les nombreux cas de Covid-19 dans son effectif.

The Emirates FA Cup Kanté et Thiago Silva positifs au Covid 05/01/2022 À 20:56