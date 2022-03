Touché par des restrictions qui empêchent ses supporters d'accompagner ses matches à l'extérieur, Chelsea a demandé mardi que son quart de finale de Coupe d'Angleterre à Middlesbrough (D2), samedi, se joue à huis clos, provoquant la colère du club du Yorkshire mais aussi des ses propres supporters.

Le club londonien avait droit à 4.500 billets au Riverside Stadium, où se déroulera le match. Mais il est frappé depuis jeudi dernier par des restrictions liées au gel des avoirs de son propriétaire russe, Roman Abramovich, qui lui interdisent notamment de vendre tout nouveau billet pour ses matches, à domicile comme à l'extérieur, et les Blues n'avaient écoulé que 5 à 600 places avant cela. "Il est important pour la compétition que le match contre Middlesbrough se déroule, cependant, c'est avec une réticence extrême que nous demandons à la (Fédération anglaise de football) d'ordonner que le match soit joué à huis clos par égard pour l'équité sportive", a annoncé Chelsea en milieu de journée.

Un argument qui a fait bondir Middlesbrough, dont la réponse ne s'est pas faite attendre. "Tout le monde sait pourquoi Chelsea a été sanctionné et cela ne concerne en rien Middlesbrough", écrit le club, tombeur de Manchester United et de Tottenham aux tours précédents, dans un communiqué acerbe. "Suggérer que, pour cette raison, Middlesbrough et ses fans devraient être pénalisés est non seulement totalement injuste mais aussi complètement dénué de tout fondement", a ajouté "Boro". "Etant donné la raison à l'origine de ces sanctions, que Chelsea cherche à invoquer 'l'équité' sportive pour justifier que le match se joue à huis clos est ironique au plus haut point", a-t-il poursuivi, assurant qu'il s'opposerait "le plus vivement possible" à cette demande.

L'initiative des Blues a même eu le don d'agacer ses propres supporters. Tout en "réclamant avec force" que le gouvernement revienne sur l'interdiction de la vente de nouveaux tickets, la Fondation des supporters de Chelsea (CST) a demandé à son propre club de retirer sa requête. "Jouer à huis clos ne profite à aucun supporter. Le CST demande à Chelsea de retirer sa requête que le match de Middlesbrough soit joué à huis clos", a-t-il expliqué sur son compte Twitter.

