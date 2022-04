Chelsea s’est offert une revanche. Le club londonien a dominé son voisin, Crystal Palace, au terme d’une demi-finale longtemps ennuyeuse à Wembley, pour rejoindre Liverpool (2-0) en finale de la FA Cup. Quelques semaines après la finale de Coupe de la Ligue anglaise remportée aux tirs au but par les Reds, les deux équipes vont s'offrir une revanche qui vaudra le coup d'oeil. Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount ont sorti leurs coéquipiers de leur torpeur en seconde période, après avoir longtemps manqué d’imagination et d’intensité.

Ad

Les joueurs de Thomas Tuchel commencent à en avoir l’habitude. Pour la troisième saison de suite, et pour la 5e fois lors des 6 dernières éditions, Chelsea s’est qualifié pour la finale d’une FA Cup qu’il tentera de remporter pour la 9e fois de son histoire, le 14 mai prochain face à l’impressionnante armada de Jürgen Klopp. On savait que cette deuxième demie allait souffrir de la comparaison au duel entre City et Liverpool la veille, et les deux équipes ont tout fait pour le confirmer.

Premier League Un candidat américain retire son offre d'achat de Chelsea 15/04/2022 À 13:10

Loftus-Cheek a montré la voie à un tout petit Chelsea

Probablement lessivés physiquement et mentalement après leur élimination en demi-finale de la Ligue des champions cette semaine, les Blues, avec seulement trois changements dans le onze de départ, n’ont presque rien proposé pendant une heure face à la formation entraînée par Patrick Vieira, privée de l’un de ses meilleurs joueurs, Conor Gallagher, prêté par Chelsea et qui n’a donc pas eu le droit de fouler la pelouse du plus prestigieux des stades anglais.

Plus d'informations à suivre...

Ligue des champions Tuchel remonté contre l'arbitre : "Je l'ai vu rigoler et s'amuser avec Ancelotti" 13/04/2022 À 06:49