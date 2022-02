55 buts d'un côté, 74 de l'autre depuis le début de la saison. Ce 4e tour de FA Cup entre le leader de Premier League qu'est Manchester City et celui de Championship avec Fulham promettait un joli spectacle, samedi. Les spectateurs de l'Etihad Stadium n'ont pas été déçus avec cette qualification de Cityzens (4-1) pour le tour suivant. Mais qu'on ne s'y trompe pas, comme Manchester United éliminé vendredi, comme Chelsea obligé de batailler un peu plus tôt dans la journée, l'après-midi des hommes de Pep Guardiola n'a pas été une tranquille promenade de santé face au club de deuxième division.

Les belles histoires de coupe font toujours leur effet qu'on soit Français ou Anglais et les Cottagers ont bien cru pouvoir rejouer le fameux David contre Goliath. Habitué à faire l'ascenseur ces dernières années, Fulham n'a pas vraiment le statut de petite équipe comme on pourrait le voir en Coupe de France mais les hommes de Marco Silva ont certainement prouvé, sur la pelouse mancunienne, qu'ils ont les épaules pour évoluer dans l'élite. Ils vont certes rentrer avec quatre buts dans la besace et une élimination mais les coéquipiers d'Aleksandar Mitrovic ont fait plus que tenir tête à Manchester City.

Deux philosophies offensives

Ils les ont clairement bousculés et n'ont pas dérogé aux principes de leur coach portugais : du jeu et encore du jeu. Quand deux entraîneurs à la même philosophie se rencontrent, ça fait donc des étincelles et c'est bien Fulham qui a allumé la première mèche. Mitrovic est la star de ce groupe mais depuis quelques semaines, c'est bien Fabio Carvalho qui fait la une et l'international U18 anglais n'a fait que renforcer sa cote. Désiré par Liverpool cet hiver avant que le transfert ne capote, il a montré qu'il n'en a pas été affecté en douchant City avec un but rapide (0-1, 3e).

Dans sa volonté de jouer, Fulham a causé bien des problèmes aux Cityzens. Seulement, ces derniers ne sont pas leader de Premier League par hasard. Sans être flamboyants, ils ont eu la force de caractère pour mettre la tête sous l'eau de leurs adversaires à des moments charnières. D'abord en surfant sur l'euphorie londonienne pour rapidement revenir au score avec Gündogan (6e) puis en prenant les devants quelques minutes après grâce à John Stones (13e).

Mahrez retrouve le sourire

Emballés par ce premier quart d'heure de folie, l'Etihad Stadium s'est même transformé en un vrai stade de foot. Est-ce cette ferveur populaire qui a permis un après-midi pluvieux mais heureux à Pep Guardiola ? Avec un certain flegme, l'entraîneur espagnol n'a jamais donné l'impression de paniquer et a dû réserver son mécontentement à l'intimité du vestiaire car dès la reprise, le match s'est retrouvé plié.

A force de trop vouloir jouer, Fulham a été pris à son propre jeu et deux moments d'égarements de Bryan et Reed ont permis à Riyad Mahrez de se remettre dans le droit chemin. Malheureux à la CAN avec l'Algérie, l'ailier s'est offert un doublé salvateur pour sa confiance et la qualification des siens, en seulement quatre minutes (53e sp, 57e). Samedi, il n'y a pas eu de belles histoires de coupe avec ce succès mancunien mais c'est avant tout le football qui en est sorti vainqueur.

