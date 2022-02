Trois mois après, Paul Pogba est tout proche d'un retour sur les terrains. Ce jeudi, Ralph Rangnick a annoncé que le milieu de terrain français pourrait être aligné vendredi contre Middlesbrough à Old Trafford en FA Cup. Le champion du monde, dont le contrat expire en fin de saison, n'a plus joué avec les Mancuniens depuis le match de C1 contre l'Atalanta le 2 novembre, après s'être blessé avec l'équipe de France. "Paul sera dans le groupe, a assuré son entraîneur. Il pourrait même être dans le onze de départ (car) il manque encore quelques joueurs."

Par ailleurs, l'entraîneur par intérim de Manchester United a déclaré que Jesse Lingard n'avait pas été prêté en fin de mercato en raison de l'affaire Greenwood. Le joueur mancunien a été arrêté dimanche suite à des accusations de viol et de violences sur une jeune femme, et a été suspendu par son club. Mardi, les accusations à l'encontre de l'attaquant de 20 ans se sont élargies à des soupçons d'agression sexuelle et menaces de mort.

Déçu, Jesse Lingard a souhaité prendre dans la foulée quelques jours de repos pour se refaire une santé morale.

