Karim Benzema et Kylian Mbappé ne joueront pas sous les ordres de Sylvain Ripoll cet été lors des JO de Tokyo. Noël Le Graët l'a martelé ce vendredi lors d'une interview accordée à France Info. "Il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema et pourquoi pas, ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés", a indiqué le président de la Fédération Française de football.