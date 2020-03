Première victoire contrastée pour les Bleues de Corinne Diacre, dans ce premier match du Tournoi de France, mercredi à Calais. Victorieuses face au Canada (1-0), les Françaises ont monopolisé le ballon durant les 90 minutes sans jamais prendre un net avantage sur leurs adversaires canadiennes. Une victoire que Diacre devra analyser pour améliorer l'impact offensif de ses joueuses, à trois jours du prochain match face au Brésil.

Le plan tactique des Bleues pour ce premier match dans ce Tournoi de France semblait simple : presser très haut les Canadiennes, afin de les empêcher de respirer et ainsi dominer la partie de bout en bout. Cette consigne a largement été respectée par Amandine Henry et ses coéquipières. Très présentes sur les relances canadiennes, les Bleues ont enchainé les centres, notamment grâce à Amel Majri sur son côté gauche. Mais le manque de présence dans la surface et le très bon jeu de tête de Schmidt n'ont jamais vraiment permis aux Françaises d'être dangereuses. Mbock avait pourtant réussi à marquer un premier but (17e) sur une superbe frappe dans la surface, mais une faute contestable de Wendie Renard sur Allysha Chapman pendant cette action a empêché la France de mener au score.

Asseyi a débloqué la situation

La seconde période a commencé dans les mêmes dispositions pour les Bleues, toujours aussi agressives sur la relance adverse. C'est finalement Viviane Asseyi, très présente depuis le début du match, qui est parvenue à marquer l'unique but de la rencontre, sur un magnifique coup franc à l'entrée de la surface (55e). Après l'ouverture du score, les Françaises ont continué à pousser pour tenter de mettre le but du break, sans succès, avec toujours trop peu de présence offensive. Les Canadiennes sont parvenues à obtenir quelques occasions en fin de match, mais Sarah Bouhaddi a su faire son travail pour sécuriser son but. Les joueuses de Corinne Diacre vont devoir travailler sur le secteur offensif afin de faire preuve de beaucoup plus d'opportunisme face au Brésil, samedi prochain.