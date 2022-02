Il n’y a pas eu match. Trop fortes, les Bleues n’ont fait qu’une bouchée des Finlandaises (5-0) mercredi lors de la première journée du Tournoi de France. Dans un stade Océane du Havre acquis à leur cause, les Tricolores ont étalé leur supériorité physique et technique sur des Finlandaises trop limitées pour rivaliser avec les tenantes du titre (2020). Pour son retour, Wendie Renard a marqué ses 30e et 31e buts en sélection (34e, 89e). Plus tôt, Westerlund contre son camp (12e) et Melvine Malard (16e) ont mis les Françaises sur orbite. Enfin, Grace Geyoro (58e) a paraphé un succès total des joueuses de Corinne Diacre.

Cela ressemblait davantage à un échauffement qu’à un premier test dans une compétition censée préparer la France à l’Euro (à partir du 10 juillet prochain). Sans réelle adversité, les Françaises ont tranquillement déroulé leur football, progressant entre les lignes adverses sans peine. Après un quart d’heure de jeu, l’affaire est déjà entendue après les buts de Westerlund contre son camp sur un centre de Sandy Baltimore (12e) et Melvine Malard d’une tête piquée sur corner (16e).

Renard signe un doublé pour son retour

Après quelques alertes, Wendie Renard a, à son tour, participé à la fête, marquant son retour en bleu après une série de pépins physiques d’un doublé plein d’adresse (34e, 89e). Ses 30e et 31e buts en sélection comme acmés d’une partition solide de la capitaine des Bleues. Prises dans l’étau tricolore et submergées par les vagues françaises, les Finlandaises ont été incapables de conserver durablement le cuir, contraintes de le rendre immédiatement sous la pression des joueuses de Corinne Diacre.

Après un premier acte largement dominé, les Bleues ont remis le couvert en seconde période, par l’intermédiaire de Grace Geyoro (58e), impitoyable après une grossière erreur à la relance de Tinja-Riikka Korpela. La portière du Pays des Mille Lacs a rendu une copie irrégulière, entre interventions autoritaires (40e, 75e), et sorties hésitantes. Définitivement à la peine sur coups de pied arrêtés, le dernier rempart finlandais n’a rien pu faire devant Renard, clinique sur un corner déposé par Baltimore (89e).

Hamraoui de retour trois ans après

L’autre sensation de cette soirée en terres normandes, c’est le retour sous la tunique bleue de Kheira Hamraoui (entrée à la 62e). Chahutée par des ennuis extra-sportifs, la milieu du PSG a rejoué presque trois ans après sa dernière sélection (4 avril 2019). Flanquée du symbolique numéro 10, Hamraoui n’a pas surjoué pour son grand retour. Côté frisson, Sakina Karchaoui a enchanté les foules avec quelques chevauchées qui auraient mérité mieux (76e, 83e). Mêlant l’utile à l’agréable, les Bleues prennent la tête du Tournoi, profitant du match nul entre les Pays-Bas et le Brésil (1-1). La confiance règne avant de se frotter à la sélection auriverde samedi.

