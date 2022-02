Corinne Diacre a fait ses choix. Pour le dernier grand rassemblement avant l'Euro 2022, qui se déroulera en Angleterre du 6 au 31 juillet prochain, la sélectionneuse a décidé de rappeler Kheira Hamraoui. La milieu de terrain du Paris Saint-Germain, agressée en novembre dernier et au coeurs d'un étrange fait divers, n'avait plus porté le maillot de l'équipe de France depuis le mois d'avril 2019.

La joueuse de 32 ans, forfait en octobre quand Corinne Diacre l'avait appelée pour la dernière fois, vise donc une 37e sélection durant le Tournoi de France, compétition amicale qui opposera les Bleues à la Finlande, au Brésil et aux Pays-Bas, du 16 au 22 février. "J'avais décidé de l'appeler en octobre mais elle s'était blessée en championnat. En novembre, ce n'était pas possible non plus, par rapport à l'histoire que l'on connaît. Mais ses performances de ces derniers temps me poussent à la voir en équipe nationale", a tenu à commenter la sélectionneuse de l'équipe de France, pour justifier son choix.

"L'histoire sortie relève du domaine privée, elle ne me regarde pas et ne regarde personne. Il faudra faire preuve de beaucoup d'humanité, car Kheira est avant tout une victime. L'équipe devra faire preuve d'humilité, de cohésion, pour continuer à performer", a continué Corinne Diacre en conférence de presse au sujet de l'ancienne barcelonaise, grande surprise de cette liste.

Le Sommer de nouveau absente

De nouveau boudée par l'entraîneure des Bleues, Eugénie Le Sommer ne figure pas dans la liste des 25 pour le Tournoi de France. Cette répétition générale avant l'Euro 2022 se fera donc une nouvelle fois sans la meilleure buteuse de l'équipe de France, mais Corinne Diacre ne lui ferme pas officiellement la porte pour autant : "Les places coûtent chers. Il y a beaucoup de joueuses absentes. Mais je ne peux pas dire qu'Eugénie (Le Sommer) ne sera pas à l'Euro".

Corinne Diacre lors du tirage au sort de l'Euro. Crédit: Getty Images

L'attaquante de 32 ans, revenue à Lyon cet hiver après un prêt réussi dans la franchise américaine OL Reign, voit tout de même ses chances de disputer l'Euro s'amenuiser sérieusement. "Ça fait partie des choix que j'ai faits sur cette liste-là. Aujourd'hui j'ai besoin d'un mélange d'expérience et de jeunesse, je mets peut-être un peu plus de jeunesse à certains postes", a réagi Diacre.

La capitaine Wendie Renard, absente en octobre et novembre sur blessure, fait son retour. Parmi les joueuses régulièrement convoquées, plusieurs absences sont à noter : l'attaquante d'Everton Valérie Gauvin ne figure pas dans la liste, tout comme les défenseures Elisa De Almeida (PSG) et Perle Morroni (OL).

