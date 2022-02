Parcours parfait pour les Bleues. En battant les Pays-Bas mardi soir au Havre (3-1), les joueuses de Corinne Diacre ont conservé leur couronne, deux ans après leur premier sacre dans le Tournoi de France. Inspirée, Marie-Antoinette Katoto a inscrit un splendide doublé, tandis que Wendie Renard avait ouvert la marque sur penalty.

Trois matches, trois victoires, 10 buts inscrits, 2 encaissés et un dernier succès autoritaire pour conclure la deuxième édition du Tournoi de France. Sérieuses, les Tricolores ont survolé la compétition. Après la Finlande (5-0) et le Brésil (2-1), les tenantes du titre ont écarté les Pays-Bas (3-1), championnes d'Europe en titre, dans la "finale" de la compétition.

Comme face aux Brésiliennes, Marie-Antoinette Katoto a marqué un doublé. Et pas n'importe lequel : deux talonnades magistrales (2-0, 25e ; 3-1, 74e), qui ont à chaque fois mis un coup derrière la tête des Néerlandaises.

Une petite frayeur

Car ces dernières, malmenées en première période, ont relevé la tête au retour des vestiaires, réduisant l'écart grâce à Lineth Beerensteyn (2-1, 50e). Un gros loupé de Lieke Martens devant le but (4e), puis une faute de main, punie par le 31e but sous le maillot bleu de Wendie Renard (1-0, 20e), avaient précédemment plombé l'enthousiasme des Oranje.

Les Tricolores n'en demandaient pas tant, bien moins en jambes en seconde période, et donc heureuses, au coup de sifflet final, de pouvoir conserver leur trophée. Les qualifications pour le Mondial 2023 arrivent très vite pour les joueuses de Corinne Diacre (Pays de Galles le 8 avril et Slovénie quatre jours plus tard), qui disputeront l'Euro cet été. Elles sont dans le groupe D avec la Belgique, l'Islande et l'Italie.

