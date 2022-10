Giroud va prolonger avec Milan

Auteur d'un très bon début de saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud est parti pour y rester. Après avoir grandement contribué au scudetto la saison passée, l'attaquant devrait prolonger son contrat (qui expire en 2023) après la Coupe du Monde, avec une nouvelle fin prévue en juin 2024. Le buteur est "considéré comme un champion pour son rendement et sa personnalité", précise La Gazzetta dello Sport.

Ad

Notre avis : Mérité pour Giroud, qui fait l'unanimité à Milan.

Transferts Les 6 infos mercato de jeudi HIER À 07:04

"Deschamps n'a pas le choix : il ne peut pas se priver de Giroud"

Kimpembe, les négociations avancent

Selon les informations de L'Equipe, Presnel Kimpembe est bien parti pour rester au PSG. "Les négociations avancent", précise le quotidien, ajoutant que le bail du défenseur parisien expire en 2024. Difficile toutefois d'envisager une possible finalisation avant le début du Mondial au Qatar, le 20 novembre prochain.

Notre avis : Paris ne compte pas se retrouver dos au mur dans ce dossier et souhaite prendre de l'avance. A juste titre.

L'Inter confiante pour Skriniar

La Gazzetta dello Sport, la Attention au possible rebondissement dans le dossier Milan Skriniar. D'après, la rencontre entre les dirigeants de l'Inter Milan et l'entourage du joueur a été positive, jeudi. Un nouveau rendez-vous serait au programme la semaine prochaine, avec l'espoir pour le club lombard de prolonger son défenseur, en fin de contrat et courtisé par le PSG depuis l'été dernier. Il est précisé qu'aucun bail à durée court ou avec clause libératoire n'est envisagé. Ce sera tout ou rien.

Notre avis : L'Inter semble rattraper son retard dans ce dossier, malgré l'offre plus élevée du PSG.

Le Napoli ne veut pas de CR7

Daily Mail, le Napoli a décliné cette possibilité, n'étant pas vraiment intéressé par le quintuple Ballon d'Or. Buteur avec Manchester United jeudi soir , Cristiano Ronaldo est toutefois annoncé partant en janvier prochain. Toutefois, son point de chute ne devrait pas se trouver en Italie. En effet, d'après le, le Napoli a décliné cette possibilité, n'étant pas vraiment intéressé par le quintuple Ballon d'Or.

Notre avis : Jorge Mendes avait déjà tenté le coup l'été dernier, mais Naples ne semble pas vouloir de CR7.

Pourquoi on n'y croit pas : Ronaldo en MLS dès cet hiver

De Gea, prolongation ou non ?

Alors que Manchester United souhaiterait le prolonger, Erik ten Hag ne serait pas vraiment convaincu par le profil de David De Gea pour son système. L'information est donnée par le Daily Mail, qui précise que le gardien compte bien tout faire pour convaincre son entraîneur. Pour rappel, le portier espagnol sera en fin de contrat en juin.

Notre avis : Un dossier qui devra vite se décanter. Dans un sens ou dans l'autre.

Di Maria précise sa pensée

Après avoir confirmé son rêve de finir sa carrière du côté de Rosario Central, Angel Di Maria a tenu à apporter des précisions. "Je ne sais pas qui a inventé que je vais partir en janvier (...) Ce sont des déclarations que j'ai faites depuis le jour où je suis venu jouer ici en Europe en 2007. Cela ne veut pas dire que je veux partir. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus partir en janvier, arrêtez d'inventer, je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans la ville et quand je serai de nouveau bien physiquement, je donnerai à l'équipe le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait quand j'ai joué, ici et dans toutes les équipes où j'ai joué", a indiqué l'ancien joueur du PSG.

Notre avis : Di Maria a calmé la tempête, mais son départ à Rosario pourrait devenir réalité l'été prochain.

Transferts PSG vs Real : Qui va s'offrir le nouveau phénomène Endrick ? HIER À 14:48