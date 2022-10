Laporta confirme l'accord pour Griezmann

Vingt-quatre heures après Xavi, Joan Laporta, le président du Barça, a confirmé avoir trouvé un accord avec l'Atlético Madrid pour le transfert d'Antoine Griezmann. "C'est un très bon deal, a-t-il confié dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Nous allons recevoir 20 millions d'euros + 4 millions de bonus, plus la différence si l'Atlético le vend jusqu'à 40 millions."

Ad

Notre avis : Griezmann est enfin libéré de sa clause. Il va pouvoir (enfin) démarrer les matches dès la première minute, comme ce week-end.

Transferts Les 5 infos mercato du week-end HIER À 07:55

Griezmann : Tout comprendre sur la clause de la honte

Iniesta se voit revenir au Barça

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Andrés Iniesta, actuellement au Vissel Kobe, est revenu sur un possible retour au Barça dans le futur. "Mon avenir ? Je vais faire encore une année ici (Vissel Kobe), puis on verra. J'aimerais beaucoup revenir au #Barça, c'est ma maison. Mais je ne sais pas encore à quel poste : coach, dirigeant ou autre (...) Pour l'instant, je me vois encore joueur", a expliqué l'ancien international espagnol.

Notre avis : Un jour ou l'autre, Iniesta reviendra au Barça. C'est une certitude.

Rivère défend Schmeichel

Pas vraiment heureux de sa situation à Nice, au point que L'Equipe parlait d'un possible départ dès janvier, Kasper Schmeichel a vu Jean-Pierre Rivère prendre sa défense. "Je ne comprends pas comment on peut dire tout ça sur un joueur. J’ai découvert cet article en arrivant au stade. Je ne l’avais pas vu. Franchement, on est loin de la réalité. C’est un garçon qui n’a plus grand-chose à prouver. Simplement, il y a parfois un temps d’adaptation. (...) Il a été pendant 10 ans à Leicester. C’est un autre monde, un autre univers, différent. On a des règles collectives, Kasper se plie à ces règles. Ce n’est pas un joueur qui va changer les choses du tout", a expliqué le président niçois.

Notre avis : Schmeichel a encore des difficultés à comprendre certaines règles (petit-déjeuner obligatoire etc...) mais va devoir s'y adapter. Après une vie en Angleterre, son temps d'adaptation est logique.

Gosens, départ possible en janvier

Mais où est donc passé Robin Gosens ? Du côté l'Inter Milan, Simone Inzaghi ne compte visiblement plus vraiment sur l'international allemand qui, malgré le départ d'Ivan Perisic, voit tout le monde lui passer devant dans la hiérarchie. Une situation qui pourrait pousser à son départ dès le prochain mercato hivernal selon La Gazzetta dello Sport. Fin août, le Bayer Leverkusen avait notamment tenté de le recruter.

Notre avis : Le départ de Gosens semble aujourd'hui inévitable.

Robin Gosens Crédit: Getty Images

Zakaria, le cas épineux à Chelsea...

Débarqué cet été dans le Chelsea de Thomas Tuchel, Denis Zakaria ne semble pas vraiment dans les plans de celui de Graham Potter. Une situation difficile qui devrait être abordée rapidement entre les parties selon l'expert de mercato Fabrizio Romano.

Notre avis : Zakaria aura certainement des cartes à jouer rapidement. A lui de les saisir.

... qui devrait prolonger Mount

Toujours du côté des Blues, la prolongation de Mason Mount fait visiblement office de priorité pour les dirigeants. Il n'y aurait pas d'accord entre les parties, mais l'optimisme serait de rigueur.

Notre avis : Une prolongation qui serait logique pour Mount.

Transferts Les 4 infos mercato de vendredi 07/10/2022 À 09:47