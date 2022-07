Milan Skriniar, Jules Koundé voire Nordi Mukiele : difficile de prédire qui sera le prochain à aller garnir la défense centrale d’un grand club européen. Mais la liste est déjà longue, certes dans la lignée d’une saison dernière qui avait vu Raphaël Varane, Dayot Upamecano, David Alaba ou encore Ibrahima Konaté changer de crèmerie, mais deux ans après un été 2020 relativement calme à ce niveau, hors Ruben Dias à Manchester City.

Suivez le Tour de France en direct sur Eurosport

Ad

Depuis le début du mois de juin, une belle brochette d’équipes majeures des cinq "grands" championnats se sont activées sur ce poste. Le Real (Rüdiger) et le Barça (Christensen) en Liga, Chelsea (Koulibaly), Manchester United (Lisandro Martinez) et Tottenham (Lenglet) en Premier League, le Bayern Munich (De Ligt) et Dortmund (Süle, Schlotterbeck) en Bundesliga.

Transferts Guardiola sur la rumeur Neymar : "Je suis désolé mais ce n'est pas vrai" IL Y A 10 HEURES

En Serie A, l’Inter (Milenkovic/Demiral), la Juventus (Bremer) et Naples (Kim) devraient suivre dans les prochaines heures. Le PSG devrait également finaliser une piste (Mukiele, Skriniar), Chelsea va en remettre une couche (Koundé), le Barça aussi (Azpilicueta, qui peut jouer latéral comme central). Des transferts importants dans des clubs majeurs, donc. Et certains n’ont pas hésité à sortir le chéquier.

Déclarations de Guardiola, plan du Barça : "Plus personne ne veut de Neymar"

Prix démesurés…

Le cas Matthijs de Ligt , et plus globalement celui du Bayern Munich, est le plus marquant. Le défenseur néerlandais a été arraché à la Juventus contre 67 millions d’euros… qui pourraient grimper à 80 selon divers bonus. Le Rekordmeister a lâché pas moins de 237 millions d’euros depuis 2019 pour se renforcer à ce poste. Rien que ça. Manchester United a de son côté dépensé 57 millions d’euros (+10 de bonus) pour Lisandro Martinez, et Chelsea 40 millions pour un Kalidou Koulibaly de 31 ans à qui il ne restait qu’un an de contrat.

Et ce ne sont pas les futurs transferts de Jules Koundé (50 millions), Gleison Bremer (50 millions) ou éventuellement Milan Skriniar, s’il part (70 millions), qui feront baisser la moyenne, dans un marché où mêmes les clubs anglais de seconde zone font des folies : Newcastle a payé 37 M€ pour Sven Botman, West Ham 35 M€ pour Nayef Aguerd, Aston Villa 31 M€ pour Diego Carlos.

… et bonnes affaires

Un poste très prisé, comme celui des attaquants. Avec, parfois, les mêmes travers en termes de montants. En revanche, d’autres ont flairé les bons coups. Le Real Madrid est même en train d’en faire une spécialité. Un an après avoir récupéré David Alaba libre de tout contrat, les Merengue en ont fait de même avec Antonio Rüdiger. Le Barça a aussi récupéré Andreas Christensen "gratuitement" et veut continuer de dépouiller Chelsea avec César Azpilicueta, en fin de contrat dans un an.

Tottenham a de son côté obtenu le prêt de Clément Lenglet, un temps présent dans le groupe des Bleus et titulaire avec les Blaugrana, et désireux de se relancer. Sans compter sur Arsenal, qui a récupéré un William Saliba remis sur le devant de la scène grâce à son prêt à l’OM.

Antonio Rüdiger - Real Madrid Crédit: Getty Images

Changement de systèmes ou défenses poreuses : de vrais besoins

Alors pourquoi autant de mouvements ? Certains départs, dont ceux libres, ont lancé un jeu de chaises musicales, bien sûr. Mais les clubs qui ont acheté pour compenser un départ sont finalement minoritaires : seuls Chelsea, la Juventus et Naples sont dans ce cas, même si ces deux derniers n’ont rien officialisé pour le moment.

L’Inter, par exemple, a prévu de se renforcer peu importe l’issue du dossier Skriniar. Le Bayern a certes perdu Niklas Süle mais a fait sauter la banque alors qu’il disposait déjà de trois titulaires avec Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Le Barça a fait signer Christensen avant de laisser partir Lenglet, recruté par Tottenham, qui n’a pas lâché de défenseur. Le Real et Manchester United se sont également renforcés sans vendre, Arsenal a réintégré Saliba sans perdre de forces vives.

"L'OM fait un mercato Ligue Europa, pas Ligue des champions"

Tous les joueurs listés dans cet article sont destinés, à quelques rares exceptions, à occuper immédiatement une place de titulaire. Pas à jouer les seconds couteaux. Les besoins défensifs des cadors étaient donc réels. Différents, mais réels. Certains comme Paris doivent s’adapter à un changement de système (défense à trois centraux), d’autres comme le Bayern n’ont pas été entièrement convaincus par leurs dernières acquisitions, à l’image d’un Upamecano irrégulier pour sa première saison. Et puis il y a ceux, comme Manchester United, deuxième pire défense du top 10 de Premier League la saison dernière, qui doivent retrouver une solidité digne de ce nom. Chacun avait sa raison, beaucoup se sont vite activés. Et d'autres vont suivre...

Transferts Les 15 infos mercato qui vous ont échappé mardi IL Y A UN JOUR