Libre depuis un an et son départ de l'OL Rudi Garcia s'apprête à découvrir un nouveau championnat. Selon les informations de la presse saoudienne, relayées par le site Olympique et Lyonnais ainsi que par beIN Sports , le technicien de 58 ans, consultant pour Canal Plus au cours de la saison 2021-22, serait proche d'un accord avec Al-Nassr. Par le passé, trois entraîneurs français ont entraîné cette formation saoudienne : Robert Herbin (1985-86), Jean Fernandez (1995-96 puis 1998) et Patrice Carteron (2017).