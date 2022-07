La Ligue 1 est encore et toujours la Ligue des Talents. Le championnat de France est bien représenté dans le Top 10 des joueurs les plus chers de ce mercato estival 2022. Dans le sens des départs, il a profité du transfert d'Aurélien Tchouameni au Real Madrid , pour 80 millions d'euros, pour occuper la tête du classement. Sven Botman, passé de Lille à Newcastle pour 40 millions d'euros, y figure lui aussi.

Le Paris Saint-Germain figure lui aussi dans cette hiérarchie… grâce à deux arrivées : celle, définitive, de Nuno Mendes pour 38 millions d'euros. Mais également celle de Vitinha, ancien joueur de Porto, pour 41,5 millions d'euros. La Premier League et sa superpuissance financière se sont occupées du reste, puisque six des dix joueurs les plus chers de l'été jusqu'à présent ont signé en faveur d'un club anglais.

Joueur Ancien club Nouveau club Montant 1. A. Tchouameni AS Monaco Real Madrid 80 M€ 2. D. Núñez SL Benfica Liverpool 75 M€ 3. E. Haaland Borussia Dortmund Manchester City 60 M€ 4. Richarlison Everton Tottenham 58 M€ 5. G. Jesus Manchester City Arsenal 52,2 M€ 6. K. Phillips Leeds United Manchester City 48,75 M€ 7. Vitinha Porto Paris Saint-Germain 41,5 M€ 8. F. Chiesa Fiorentina Juventus 40 M€ 9. N. Mendes Sporting Portugal Paris Saint-Germain 38 M€ 10. S. Botman Lille OSC Newcastle 37 M€

