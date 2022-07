Où en est le marché des transferts ? Considéré et même décrit comme fermé par beaucoup d'acteurs du football - présidents, directeurs sportifs, agents entre autres - celui-ci est pourtant assez actif, notamment en Premier League. Voici de quoi faire un premier bilan du mercato estival 2022.

Nous avons bloqué les chiffres au dimanche 17 juillet. Il est fort probable que des transferts viennent modifier les éléments donnés dans ce papier, mais il restera cette hiérarchie difficile à changer. Nous avons pris comme source, le site Transfermarkt qui compile les balances des transferts. Les chiffres restent malgré tout variables, sauf pour les clubs côtés en bourse qui indiquent les montants réels des mutations. L'idée ici reste de dégager une tendance.

Premier League

Combien a-t-elle dépensé ?

Pas de surprise, c'est le championnat le plus dépensier. A la mi-juillet dépassée, la Premier League a déjà dépassé le cap du milliard de livres et euros dépensés selon Transfermarkt. Elle est plus que jamais dans son univers.

Qui a le plus dépensé ?

Pas de surprise : c'est Manchester City. Le club entraîné par Pep Guardiola a acheté deux joueurs seulement : Erling Haaland et Kalvin Philipps. Coûts des deux opérations : environ 109 millions d'euros. Fort probable qu'Arsenal dépasse les Citizens quand ils auront bouclé le transfert d'Oleksandr Zinchenko. Les Gunners vont atteindre environ 130 millions d'euros d'investissements.

Haaland va-t-il tuer le suspense en Angleterre ? "Cela peut briser le duopole City-Liverpool"

Chelsea approche des 100 millions de son côté. Surprise : Newcastle est en "retrait". Il a acheté Sven Botman (environ 37 millions d'euros, LOSC), Matt Target (Environ 17-18 millions d'euros, Aston Villa) et Nick Pope (environ 11 millions d'euros, Burnley). Un total d'un peu plus de 65 millions d'euros.

Qui a le plus vendu ?

Surprise, c'est Manchester City. Pas forcément le club le plus vendeur depuis une décennie, le MCFC fait un superbe été au rayon des départs. Il a proposé des prix onéreux à Arsenal et Chelsea pour Gabriel Jesus et Raheem Sterling et ces derniers ont accepté de payer. Le total des ventes se situe à environ 121,9 millions d'euros. Il faudra y ajouter la trentaine de millions d'euros de Zinchenko.

Qui est le joueur le plus cher ?

C'est Darwin Núñez. Le buteur uruguayen a été acheté pour la somme de 75 millions d'euros, plus bonus pouvant faire grimper la somme jusqu'à 100 millions, à Benfica par Liverpool. Il a détrôné Erling Haaland, acheté 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause, par City à Dortmund.

Darwin Nuñez Crédit: Getty Images

Serie A

Combien a-t-elle dépensé ?

Pour le moment, un peu plus de 400 millions d'euros (430 selon Transfermarkt). Cela confirme le rebond entamé il y a quelques années et la volonté de peser à nouveau.

Qui a le plus dépensé ?

L'Atalanta. Le club bergamasque a acheté trois joueurs : Jérémie Boga (22 millions d'euros, Sassuolo), Ederson (21 millions d'euros, Salernitana) et Merih Demiral (20 millions d'euros, Juventus). Coût total : un peu plus de 63 millions d'euros.

La Juve est 2e (environ 48 millions d'euros), notamment à cause du prix d'achat fixe de Federico Chiesa (voir la partie le joueur le plus cher). Fort probable que la Vieille Dame passe devant dans peu de temps.

Qui a le plus vendu ?

Le Napoli pour environ 50 millions d'euros. La vente de Kalidou Koulibaly pour une somme fixe entre 35 et 40 millions d'euros a bien aidé.

La Juventus passera largement devant si elle vend Matthijs de Ligt au Bayern (elle veut plus de 70 millions et le Bayern a proposé cette somme plus des Bonus selon Bild.

Qui est le joueur le plus cher ?

C'est Federico Chiesa. La Juve avait pacté son arrivée le 5 octobre 2020 pour deux ans de prêt, puis un achat fixe à 40 millions d'euros (payable en trois fois). Au total, l'opération coûte 50 millions d'euros (pour les deux années de prêt), plus les bonus pour performances sportives qui pourront faire grimper la note jusqu'à 60 millions.

L'égalisation de Chiesa Crédit: Getty Images

Bundesliga

Combien a-t-elle dépensé ?

Un peu plus de 300 millions d'euros. Elle bataille à distance avec la Liga.

Qui a le plus dépensé ?

Le Borussia Dortmund. Le BvB s'est pas mal renforcé en signant quatre joueurs payants, plus trois "gratuits". Sébastien Haller (31 millions d'euros, Ajax Amsterdam), Karim Adeyemi (30 millions d'euros fixes plus bonus, RB Salzbourg), Nico Schlotterbeck (20 millions d'euros, SC Fribourg), et Salih Özcan (5 millions d'euros, FC Cologne). Le prix total est d'environ de 86 millions d'euros.

Qui a le plus vendu ?

Dortmund également. Mais merci Erling Haaland et ses 60 millions d'euros. Leipzig est 2e avec environ 35-40 millions d'euros de vente, le Bayern a lui vendu pour un peu plus de 20 millions d'euros.

Qui est le joueur le plus cher ?

Sadio Mané. Selon Goal Allemagne , le Sénégalais a coûté la somme de 32 millions fixes, plus 6 en bonus au Bayern Munich. Juste derrière se trouve Sébastien Haller acheté 31 millions d'euros par Dortmund à l'Ajax.

Sadio Mané Crédit: AFP

Liga

Combien a-t-elle dépensé ?

Très peu. Pris à la gorge, les clubs espagnols font principalement dans la débrouille cet été. Arrivées libres, prêts, marchés secondaires : chacun se débrouille comme il peut. A l'heure actuelle, 14 clubs ne peuvent pas enregistrer leurs recrues auprès de la Liga à cause du Fair-play financier drastique de cette dernière.

Le total des dépenses approche les 300 millions d'euros seulement (plus de 280 millions avec le transfert de Robert Lewandowski), avec environ 180 dans la besace des seuls Barça et Real Madrid.

Qui a le plus dépensé ?

Le Barça. S'il a enregistré des arrivées dites gratuites avec Franck Kessié et Andreas Christensen (avec des primes à la signature versées), le club catalan a aussi réinvesti une partie de l'argent des "Las Palancas" dans le mercato. Raphinha (58 millions d'euros) et Robert Lewandowski (45+5 millions d'euros) ont été récupérés en sortant le chéquier. A priori, le mercato estival du FCB est loin d'être terminé.

Qui a le plus vendu ?

Le Séville FC. Malgré ses bons résultats et sa constance, le club andalou doit aussi montrer patte blanche à la Liga pour le Fair-play financier. Les Andalous ont déjà vendu pour environ 37 millions d'euros et il faudra y ajouter le transfert à venir de Jules Koundé qui sera élevé. Le Français est pisté par Chelsea et le Barça. A savoir : douze clubs n'ont vendu aucun joueur. Preuve que les temps sont complexes.

Qui est le joueur le plus cher ?

Aurélien Tchouaméni. Il a été acheté par le Real Madrid pour 80 millions d'euros à l'AS Monaco.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Ligue 1

Combien a-t-elle dépensé ?

C'est le moins dépensier des "Cinq Grands championnats", avec une somme d'environ 240 millions d'euros. Elle est en concurrence plus ou moins directe avec la Liga et la Bundesliga. Surtout le championnat espagnol, qui connaît un déclassement au niveau des investissements.

Qui a le plus dépensé ?

Pas de suspense : c'est le PSG qui arrive aux alentours des 80 millions d'euros pour les achats de Vitinha et Nuno Mendes. Le transfert d'Hugo Ekitike entrera dans l'exercice comptable de la saison 2023/2024, vu qu'il a été prêté par Reims.

L'OM arrive presque aux 50 millions d'euros d'investissements avec les achats des prêts de la saison dernière (Pau Lopez, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Arkadiusz Milik, dont l'option d'achat obligatoire a été activée cet été).

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

Qui a le plus vendu ?

L'AS Monaco pour environ 90-100 millions d'euros. Le transfert d'Aurélien Tchouaméni, pour la somme de 80 millions d'euros, est aussi passé par-là. Derrière, on retrouve le LOSC avec environ 50 millions d'euros. Rennes a vendu pour un peu plus de 30 millions d'euros.

Par ailleurs, huit clubs n'ont rien vendu et certains ont à peine fait rentrer des sous, dont l'OM. L'OL a de son côté peu dépensé en faisant venir des joueurs gratuits (Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso), mais il a augmenté sa masse salariale. Par contre, avec trois départs libres, il n'a pas vendu. Le PSG a lui enregistré un peu plus d'une dizaine de millions d'euros en vendant Alphonse Aréola (West Ham) et Marcin Bulka (OGC Nice).

Qui est le joueur le plus cher ?

Vitinha. Le FC Porto a rendu public le prix du transfert de l'international portugais au PSG : 41,525 millions d'euros.

Vitinha avec le FC Porto en 2022 Crédit: Getty Images

