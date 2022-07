Skriniar au PSG, c'est imminent

C'est une information signée du très sérieux Corriere della Sera. Selon le quotidien généraliste, le PSG a transmis une nouvelle offre pour Milan Skriniar. Elle s'élèverait à 65 millions d'euros, bonus compris. "Le défenseur est à un pas du club parisien", confirme le Corriere dans son édition du jour, plutôt optimiste sur la bonne issue du dossier. Il pourrait se boucler en "24 ou 48 heures". Le Parisien assure aussi que le PSG est confiant pour Gianluca Scamacca.

Notre avis : Ce transfert ne semble plus qu'une question de temps.

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Une porte de sortie pour Gueye ?

Foot Mercato et L'Equipe, le PSG et Galatasaray vont se rencontrer très prochainement, possiblement dès mardi, pour discuter d'un éventuel transfert d'Idrissa Gueye. Le club turc aurait déjà tenté une première approche avec une offre de cinq millions d'euros, et va donc revenir à la charge. Il fait partie des onze indésirables du Paris Saint-Germain , et pourrait être l'un des premiers à quitter le navire. Selonet, le PSG et Galatasaray vont se rencontrer très prochainement, possiblement dès mardi, pour discuter d'un éventuel transfert d'Idrissa Gueye. Le club turc aurait déjà tenté une première approche avec une offre de cinq millions d'euros, et va donc revenir à la charge.

Notre avis : Lâcher un indésirable qui émarge à 500 000 euros par mois, voilà qui arrangerait bien Paris.

Le Bayern pousse pour De Ligt

Le Bayern Munich accélère pour Matthijs de Ligt. Comme l'ont révélé les médias italiens, le directeur sportif munichois Hasan Salihamidzic était à Turin ce lundi pour négocier directement avec la Juventus. Il s'est dit optimiste à l'issue de la réunion. La proposition serait la suivante : 70 millions + bonus et un salaire brut de 18 millions d'euros au défenseur néerlandais. La Vieille Dame qui réclame 90 millions espère une relance de Chelsea.

Notre avis : La Juve espère des enchères pour De Ligt, mais le défenseur semble pencher pour le Bayern.

Le dossier Umtiti "en-stand-by" à Rennes

Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, a évoqué le dossier Samuel Umtiti lundi en conférence de presse. "Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment", a-t-il lâché alors que le défenseur barcelonais semblait proche du club breton en milieu de semaine passée.

Notre avis : Sauf retournement de situation, Samuel Umtiti ne semble pas parti pour rejoindre Rennes.

KIMPEMBE PLAN B DE LA JUVENTUS

Un jeu de chaises musicales se prépare bien chez les défenseurs centraux. La Juventus s'attend à voir De Ligt filer au Bayern Munich contre une belle somme et cherche son remplaçant. Selon La Gazzetta dello Sport, le club turinois a fait du Napolitain Kalidou Koulibaly sa priorité mais pense évidemment à d'autres solutions et notamment au Parisien Presnel Kimpembe dont le nom revient régulièrement ces derniers temps dans la rubrique départs.

Notre avis : Une piste sérieuse mais encore loin d'être bouclée.

Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG. Crédit: Getty Images

Le cas De Jong bientôt tranché au Barça...

Selon Mundo Deportivo, le Barça va rapidement se décider sur l'avenir de Frenkie De Jong, dans le viseur de Manchester United. Le quotidien espagnol explique, ce lundi, que Xavi rencontrera bientôt ses dirigeants pour trancher sur ce dossier. L'entraîneur des Blaugrana veut planifier la future saison et savoir s'il peut compter ou non sur son milieu de terrain.

Notre avis : Si la tendance ne change pas, De Jong devrait quitter le Barça cet été. Mais attention aux surprises...

...DONT SE RAPPROCHE RAPHINHA

L'ancien Rennais y croit et se démène. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Raphinha estime que son transfert de Leeds vers le Barça est "imminent". Le club anglais devrait accepter les 72 millions d'euros dernièrement proposés par les Catalans. L'ailier brésilien de 25 ans, acheté moins de 20 millions à Rennes en 2020, pousse dans ce sens car il rêve de rejoindre les Blaugrana.

Notre avis : Raphinha est confiant mais la prolongation annoncée de Dembélé pourrait contrarier ses plans.

Pourquoi le dossier Lewandowski s'éternise-t-il ?

WILLIAMS QUITTE LIVERPOOL POUR NOTTINGHAM FOREST

L'enfant des Reds change d'air. Liverpool a annoncé le transfert de Neco Williams vers Nottingham Forest. Arrivé chez les Reds à 9 ans, le défenseur international gallois de 21 ans, a signé un bail de quatre ans avec le promu en Premier League. Il avait été prêté à Fulham en seconde partie de saison dernière.

Notre avis : Une bonne 6e recrue estivale pour Nottingham Forest qui s'inscrit dans la durée.

DOUCOURÉ À CRYSTAL PALACE, C'EST OFFICIEL

Comme attendu, Cheick Doucouré quitte Lens pour rejoindre Crystal Palace contre une indemnité de transfert estimée à un peu plus de 21 millions d'euros. Le milieu défensif international malien de 22 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club londonien entraîné par Patrick Vieira.

Notre avis : Fofana et Clauss étant courtisés, les Sang et Or doivent tout de même faire attention à ne pas céder tous leurs meilleurs joueurs.

MARCAO SIGNE À SÉVILLE

Les Andalous tiennent le remplaçant de Diego Carlos. Le Séville FC a annoncé le recrutement de Marcao en provenance de Galatasaray contre une indemnité de transfert estimée à 12 millions d'euros. Le défenseur central brésilien de 26 ans s'est engagé pour les cinq prochaines saisons.

Notre avis : Le club andalou a souvent le nez creux mais Marcao manque de référence.

L'OM PASSE À L'ATTAQUE POUR KLUIVERT

Si Justin Kluivert est reparti à l'AS Rome après un prêt à Nice, il pourrait vite revenir en Ligue 1 Les dirigeants phocéens s'activent pour s'offrir le Néerlandais et ont même formulé une première offre de 10 millions d'euros selon le Corriere dello Sport. Le club italien en réclame 12 pour céder l'attaquant néerlandais de 23 ans. Nice et Monaco restent sur le coup.

Notre avis : Les positions n'étant pas très éloignées, le transfert est en bonne voie et Jordan Veretout pourrait suivre.

Justin Kluivert lors de sa démonstration face à l'OM en Coupe de France. Crédit: Getty Images

FRATTESI VERS LA ROMA

L'international italien se rapproche de la Louve. Davide Frattesi n'est "plus qu'à un pas de la Roma" selon le journaliste Nicolo Schira. Le talentueux et solide milieu de terrain de 22 ans s'est déjà mis d'accord avec le club romain pour un contrat de 5 saisons avec un salaire annuel de 2 millions d'euros. Sassuolo réclame cependant des joueurs en échange comme les jeunes Cristian Volpato et Filippo Missori.

Notre avis : Un prometteur renfort en vue pour José Mourinho.

Davie Frattesi avec l'Italie face à l'Allemagne Crédit: Getty Images

ADLI DÉBARQUE ENFIN AU MILAN...

Le jeune Français est bien un Rossonero. Acheté l'an dernier par l'AC Milan à Bordeaux contre 8 millions d'euros mais prêté dans la foulée aux Girondins pour une saison, Yacine Adli a finalement pu découvrir les installations du club lombard ce lundi. Le milieu de terrain de 21 ans est lié aux champions d'Italie jusqu'en 2026.

Notre avis : Adli va devoir se faire une place au sein d'un effectif conséquent.

...QUI PISTE FEKIR

L'ancien Lyonnais plait en Serie A. Selon Estadio Deportivo, Nabil Fekir se trouve sur les tablettes de l'AS Rome mais aussi de l'AC Milan qui se sont renseignés sur sa situation. Le Betis réclame 35 millions d'euros, une somme trop élevée pour les deux clubs italiens même si le joueur de 28 ans sort d'une belle saison.

Notre avis : Les Beticos se montrent un peu trop gourmands pour un joueur qui affiche une belle cote mais ne leur avait coûté que 20 millions en 2019.

Nabil Fekir, le milieu offensif du Bétis Séville. Crédit: Getty Images

VISITE MÉDICALE MARDI À MAYENCE POUR FULGINI

Le meneur de jeu a choisi la Bundesliga. Selon L'Equipe, Angelo Fulgini va quitter Angers et rejoindre Mayence dans les prochaines heures contre 7 millions d'euros. Le joueur de 25 ans doit s'engager pour quatre saisons après avoir passé sa visite médicale mardi.

Notre avis : Fulgini aurait pu espérer mieux que le 8e du championnat allemand mais donne un nouvel élan à sa carrière avec ce départ à l'étranger.

LILLE TIENT TÊTE À WEST HAM POUR ONANA

Selon Sky Sports, West Ham a formulé une seconde offre de 30 millions d'euros à Lille pour recruter Amadou Onana mais celle-ci a été refusée. Le milieu de terrain international belge de 20 ans et 1m95 est arrivé l'an dernier dans le Nord en provenance de Hambourg contre 7 millions. Les Hammers pourraient se tourner vers d'autres pistes.

Notre avis : S'il veut vendre, le LOSC ne doit pas se montrer trop exigeant.

Amadou Onana Crédit: Getty Images

ACCORD ENTRE SAINT-ETIENNE ET SALZBOURG POUR GOURNA-DOUATH

L'Equipe assure que l'ASSE et le Red Bull Salzbourg ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Lucas Gourna-Douath. Le champion d'Autriche qui disputera la C1 va débourser 15 millions d'euros plus un pourcentage sur une éventuelle revente pour s'offrir le milieu de terrain de 18 ans qui compte déjà 61 matches de L1.

Notre avis : Un transfert qui devrait faire beaucoup de bien aux finances des Verts.

