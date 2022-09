Vers un nouveau contrat pour Saliba à Arsenal ?

Lié à Arsenal jusqu'en juin 2024 et auteur d'un très bon début de saison en Premier League (ndlr : deux buts et une passe décisive en sept matches), William Saliba serait en discussions pour prolonger son bail avec les Gunners, d'après Sky Sports. "J'aime Londres, j'aime le club. Je me sens chez moi ici", a récemment confié l'ancien Marseillais sur la chaîne du club londonien.

Notre avis : William Saliba n'est pas étranger au départ excellent des Gunners cette saison en Premier League. Arsenal devrait donc le sécuriser très vite.

Zagadou proche de Stuttgart

Suivi par l'Olympique Lyonnais, Dan-Axel Zagadou pourrait poursuivre sa carrière en Bundesliga. Libre depuis le 1er juillet et son départ de Dortmund, l'ex-défenseur international Espoirs français (23 ans) serait proche de s'engager avec Stuttgart (ndlr : actuellement 16e du championnat d'Allemagne), selon les informations du magazine allemand Kicker.

Notre avis : Le joueur formé au PSG connaît bien la Bundesliga et s'y est épanoui avec le BvB. Le voir poursuivre en Allemagne ne serait pas une surprise.

Koundé explique pourquoi il a choisi le Barça

pas loin" de signer chez les Blues. Mais l'appel de Xavi a tout changé. "Quand j'ai eu ce coup de fil et que j'ai senti que le Barça avait la possibilité de me faire venir, je n'ai pas beaucoup hésité", a-t-il indiqué. Dans un entretien accordé lundi à L'Equipe , Jules Koundé est revenu sur son été 2022 où il a choisi de partir au FC Barcelone malgré les sollicitations de Chelsea. L'international français explique notamment qu'il n'était "" de signer chez les Blues. Mais l'appel de Xavi a tout changé. "", a-t-il indiqué.

Notre avis : Au regard du début de saison des deux équipes, Jules Koundé a fait le bon choix.

Chelsea voit l'avenir avec Hudson-Odoi

Prêté fin août à Leverkusen, Callum Hudson-Odoi reste un joueur d'avenir dans l'esprit des dirigeants de Chelsea. Selon The Daily Mail, la prestation de l'ailier droit international anglais (3 sélections) de 21 ans face à l'Atlético Madrid (2-0) en Ligue des champions la semaine passée a impressionné du côté des Blues. La saison passée, le natif de Londres n'avait pas la confiance de Thomas Tuchel (ndlr : 15 matches de Premier League dont 11 en qualité de titulaire).

Notre avis : Une saison pleine avec Leverkusen lui permettrait de revenir en position de force dans un an.

Iwobi pourrait prolonger avec Everton

Selon le site Liverpool Echo, Everton pourrait prochainement prolonger le contrat d'Alex Iwobi. Lié aux Toffees jusqu'en juin 2024, l'international nigérian (58 sélections) est un élément indispensable du dispositif de Frank Lampard. Cette saison, le milieu de 26 ans a été titulaire lors des sept rencontres qu'il a jouées en Premier League.

Notre avis : Les deux parties semblent sur la même longueur d'onde. Les discussions devraient évoluer positivement.

