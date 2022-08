Le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Casemiro

Oui, Casemiro pourrait bientôt quitter la capitale espagnole. Ce jeudi soir, Sky Sports et la presse espagnole annoncent que les champions d'Europe 2022 pourraient céder l'international brésilien si une offre autour de 65/70 millions d'euros leur était transmise. Et visiblement Manchester United serait déterminé à débourser cette somme... Le joueur aurait déjà prévenu ses coéquipiers de son désir de jouer en Angleterre.

Ad

Notre avis : La signature de Casemiro à Old Trafford pourrait être beauoup plus rapide que prévue... Les derniers signaux tendent à confirmer la tendance.

Transferts 10 millions par an sur 4 ans : les exigences du clan Rabiot à Manchester United IL Y A 6 HEURES

Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

Aouar, pourquoi ça bloque

Si Houssem Aouar a trouvé un accord avec Nottingham Forest sur la base d'un contrat de cinq ans, le milieu de terrain de l'OL n'est pas encore parti. Selon L'Equipe, le joueur est en effet toujours hésitant et ça pourrait continuer... De plus, les clubs n'ont toujours pas trouvé une entente sur le montant du transfert. La dernière offre serait de 10 millions d'euros et des bonus à la revente, alors que la demande est de 15 millions. Ces dernières heures, la presse anglaise et le quotidien tricolore rapportent un potentiel intérêt de Crystal Palace pour le jeune international français.

Notre avis : Aouar n'est visiblement pas totalement convaincu à l'idée de rejoindre Nottingham. Et les Eagles de Patrick Vieira pourraient bien en profiter pour rafler la mise.

Fabian Ruiz au PSG, le temps presse...

Annoncé comme tout proche du PSG, Fabian Ruiz continue de prendre son mal en patience au Napoli. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain espagnol s'entraîne individuellement depuis plusieurs jours, à l'écart du groupe. Et ses dirigeans l'ont prévenu : s'il venait à rester cette saison, il serait écarté du groupe professionnel pour toute la saison, comme Arkadiusz Milik à l'époque.

Notre avis : Sauf mauvaise surprise pour lui, Fabian Ruiz devrait bien signer au PSG.

Paris, grand ménage réussi ? "Il y a quand même un gros bémol"

Retour de flamme de Manchester pour Antony

A la dérive sur le terrain (et en coulisses), les Red Devils misent désormais tout sur une fin de mercato réussie. Alors que Cristiano Ronaldo a maintenant une porte de sortie, Manchester United aurait relancé la piste menant à Antony l'ailier droit de l'Ajax Amsterdam, rapporte Fabrizio Romano ce jeudi. Mais la situation semble très complexe puisque les Néerlandais souhaitent conserver leur joueur. Dans un entretien accordé à NOS, l'international brésilien a, de son côté, affirmé ne pas être pressé de quitter Amsterdam. Les Mancuniens ont toujours un oeil sur Cody Gakpo (PSV) et Christian Pulisic (Chelsea).

Notre avis : Antony est un vieux serpent de mer du côté d'Old Trafford. Mais le retour de cette piste est une nouvelle preuve de la panique qui a gagné Manchester sur cette fin de mercato.

Le bras de fer avec United s'éternise et CR7 n'en sortira pas grandi

Deux cadors de plus pour le recrutement de Gusto

Les prétendants continuent d'affluer pour Malo Gusto. Après le PSG et Manchester City, c'est au tour du FC Barcelone et de Manchester United de venir prendre la température comme le révèle L'Equipe ce jeudi. En fin de contrat en juin 2024, le jeune Lyonnais ne devrait pas quitter l'OL cet été, sauf offre colossale. Les dirigeants rhodaniens souhaiteraient même blinder leur jeune espoir avec une belle prolongation dans les prochains jours.

Notre avis : Cheyrou, Aulas et consorts l'ont déjà annoncé : seule une offre mirobolante pourra tenter de les faire fléchir pour un transfert de Malo Gusto. Il va falloir sortir le chéquier pour les clubs intéressés.

Malo Gusto, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain en septembre 2021 Crédit: Getty Images

Kombouaré "renchérit" pour Blas et égratigne Lille

Présent en conférence de presse avant le déplacement au Vélodrome samedi, Antoine Kombouaré a de nouveau rappelé son désir de conserver Ludovic Blas, courtisé par le LOSC. Et le coach nantais n'y a pas été de main morte... "Pour moi, sportivement, il est impensable de voir Ludo partir. Encore moins à Lille si c'est le cas. Ce n'est pas un projet sportif, à mon avis. Ils ont fini 10e, derrière nous, et ils ne font pas la Coupe d'Europe. Il faut m'expliquer. Après, c'est le président qui tient les finances, si lui demain décide qu'il y a des départs, que fais-je ? Je ne suis qu'un entraîneur."

Notre avis : Kombouaré tente à sa "petite échelle" de faire pencher la balance en sa faveur, mais l'optimisme ne semble pas forcément de mise dans ce dossier pour les Jaunes et Verts...

Instant très fort : quand Kombouaré évoque ses joueurs avec les larmes aux yeux

La Juve veut un prêt pour Paredes...

Au vu du non-départ d'Adrien Rabiot à Manchester United, qui aurait permis d'encaisser 20 millions d'euros, la Juventus est désormais dans l'attente dans le dossier Leandro Paredes. Selon la presse italienne, la Vieille Dame espère un geste du PSG, qui devrait ouvrir la porte à un prêt pour permettre ce transfert.

Notre avis : Le PSG va devoir ouvrir la porte à un prêt pour Paredes, puisque la Juve ne pourra dépenser 20 millions d'euros dès maintenant.

... et négocie pour Depay plutôt que Pulisic

C'est l'un des nombreux dossiers interminables de ce mercto estival. Di Maria sur le flanc, la Juventus Turin aurait passé la seconde pour le recrutement de Memphis Depay. Les discussions auraient d'ailleurs repris entre le joueur et le club piémontais C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano ce jeudi qui ajoute qu'un accord avec le FC Barcelone doit encore être trouvé. Le Corriere dello Sport annonce ce soir que la Vieille Dame aurait refusé le prêt de Christian Pulisic pour se focaliser sur l'arrivée de l'ancien Lyonnais.

Notre avis : Depay en fin de bail dans un an, Pulisic dans deux ans... La Juventus fait le choix "de la sécurité" et semble avoir fait du Batave sa priorité absolue.

Pogba, Alves, Pirlo... La Juventus, spécialiste des recrues libres

Aubameyang prêt à rejoindre Chelsea ?

Aubam' déjà de retour en Premier League ? On en prend doucement le chemin. D'après Fabrizio Romano, Pierre-Emerick Aubameyang serait ouvert à une arrivée à Chelsea, notamment dans l'optique d'obtenir plus de temps de jeu. Des discussions devraient avoir lieu ce jeudi entre le Gabonais et les Blues. Gerard Romero annonce même une première offre imminente autour de 27 millions d'euros pour l'ancien Stéphanois. L'hypothèse de négociations avec Manchester United a, elle, été écartée. De l'autre côté, Xavi voudrait, lui, toujours conserver son attaquant.

Notre avis : Le suspense est entier dans ce dossier. Si l'hypothèse d'un départ de Barcelone semble peu probable, les éléments de ces dernières heures laissent penser à un potentiel transfert surprise.

Tuchel s'agace : pourquoi ça coince à Chelsea ?

Sommer dans les petits papiers de Manchester United

Longtemps annoncé à Nice, Yann Sommer est encore à 'Gladbach où il dispose d'une offre de prolongation jusqu'en 2025 sur la table. Ces dernières heures, Fabrizio Romano révèle un intérêt de Manchester United pour le gardien de la Nati. Les Mancuniens souhaiteraient en faire la doublure de De Gea. Le nom d'Illan Meslier (Leeds) a également été cité du côté de Old Trafford, mais les Peacocks ont fermé la porte à un départ de l'ancien Lorientais. Le Daily Telegraph évoque aussi le nom d'Asmir Begovic (Everton).

Notre avis : Ce serait, cette fois, une très belle signature pour les Mancuniens. Avec une doublette De Gea-Sommer, les Red Devils disposeraient d'une sacrée réserve dans les buts.

Gibbs-White, encore un transfert XXL en vue pour Nottingham

Voilà un transfert qui va définitivement éteindre les rumeurs d'une arrivée d'Aouar à Forest. Sky Sports révèle que le promu serait en passe de s'offrir Morgan Gibbs-White pour une somme record. Le double champion d'Europe aurait trouvé un accord avec Wolverhampton à hauteur de 52 millions d'euros (bonus compris) pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans. Ce dernier sort d'une grosse saison en Championship avec Sheffield où il était prêté.

Notre avis : La Premier League confirme ses folies dépensières de l'été avec Nottingham en acteur principal de ce chantier. Gibbs-White est prometteur, mais la note est tout de même salée...

Morgan Gibbs-White sous le maillot de Wolverhampton. Crédit: Getty Images

Simeone fils débarque à Naples

Après des semaines de tractations, Giovanni Simeone, fils de Diego, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, pose ses valises à Naples. L'attaquant de 27 ans, buteur à 17 reprises en Serie A la saison dernière, fait l'objet d'un prêt payant de 3,5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros. Les Partenopei vont désormais se focaliser sur Giacomo Raspadori, l'avant-centre de Sassuolo. L'officialisation serait imminente tout comme celle de Tanguy Ndombele.

Notre avis : Simeone est une belle recrue pour l'attaque napolitaine, orpheline de Mertens, parti à Galatasaray il y a quelques jours.

Wolverhampton officialise le gros coup Nunes

C'est officiel, Matheus Nunes s'est engagé chez les Wolves de Wolverhampton. Le milieu international portugais du Sporting Portugal a été attiré en Premier League pour un montant de 50 millions d'euros (45+5 de bonus et 5 à 10% d'une future plus-value).

Notre avis : Une sacrée prise pour les Wolves. Mais le prix payé reste très élevé, comme souvent en Premier League.

La Roma continue de prospecter en défense centrale

Très active sur ce mercato estival, la Louve cherche toujours un défenseur. Selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, le club entraîné par José Mourinho aurait réduit sa liste à cinq noms : Eric Bailly, Victor Lindelöf (Manchester United), Gabriel (Arsenal), Natan (Flamengo) ou encore Dan-Axel Zagadou (ex-Borussia Dortmund, libre). Les Giallorossi n'ont pas pléthore de moyens et espèrent une arrivée à moindre coût ou un prêt.

Notre avis : A l'exception de Gabriel, et dans une moindre mesure Lindelöf, tous ressemblent à des paris pour les Romains. Reste à savoir lequel pourrait être gagnant. Celui de Zagadou a tout de même de quoi intriguer...

Dan-Axel Zagadou Crédit: Imago

Terzic et Kehl ferment la porte à un départ de Meunier

Même s'il ne lui reste qu'un an de contrat dans la Ruhr, Thomas Meunier est loin d'être parti de Dortmund. Dans un entretien accordé au Ruhr Nachrichten, le directeur sportif du BvB a fermé la porte à un départ de l'ancien Parisien. De son côté, Edin Terzic a affirmé en conférence de presse compter sur l'international belge cette saison.

Notre avis : Dortmund n'a pas pléthore d'options à droite, mais a une belle opportunité d'engranger des sous avec le Belge. Le dilemme est de mise...

Bataille à trois en vue pour Bellerín ?

Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, Héctor Bellerín (27 ans) devrait quitter Londres. S'il espère retourner au Real Betis où il a été prêté avec succès la saison passée, l'Espagnol suscite aussi la convoitise de l'Udinese comme le révèle Sky Sports. En quête d'un arrière-droit, le Barça serait aussi intéressé par son ancien poulain, passé par la Masia entre 2003 et 2011. C'est Sport qui confirme l'information ce jeudi. Les Catalans multiplient les pistes depuis l'échec de la venue de Cesar Azpilicueta qui a préféré prolonger à Chelsea.

Notre avis : Bellerín est libre dans un an, Arsenal ne devrait pas se montrer très gourmand pour libérer l'international espagnol, mais le temps commence à presser.

Hector Bellerín Crédit: Getty Images

Transferts Les 17 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 17:07