Il devait être le présent, mais surtout le futur de l'attaque des Blues. Débarqué en grandes pompes à Londres pour plus de cinquante millions d'euros, Timo Werner n'a pour l'instant jamais justifié le colossal investissement des Londoniens, il y a un peu plus de deux ans. Chirurgical sur les pelouses allemandes, l'attaquant de 26 ans n'est que l'ombre de lui-même chez les Blues.

Raillé pour ses nombreux ratés , parfois ubuesques, buteur à seulement 11 reprises en 50 matches la saison passée, l'international allemand peine à s'inscrire dans le plan de jeu des Londoniens, surtout depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Pas spécialement à l'aise dans les phases de construction, Werner patine et ne peut que très peu exploiter ses qualités de vitesse et de décalage par ses courses.

Surtout, le joueur a peiné à s'installer durablement dans le onze des Blues, trimballé à droite, à gauche sur le front de l'attaque au gré de ses performances et des différents transferts des Blues. Si Thomas Tuchel a ouvertement affirmé vouloir conserver son compatriote, faute de solutions offensives, le départ de Werner semble aujourd'hui inéluctable. Une nécessité pour toutes les parties, presque.

Un parterre de prétendants de choix, mais…

Car c'est clairement l'été ou jamais pour changer d'air pour l'avent-centre. Bien qu'il ait récemment affirmé ne pas avoir peur de la concurrence à Chelsea, le natif de Stuttgart se dirige bien vers la sortie. A 26 ans à peine, l'attaquant ne manque pas de courtisans, toujours conscients et intrigués du potentiel à exploiter, mais qui se font attendre pour une offre.

Intéressés de longue date, la Juventus Turin et l'AC Milan ne se sont pourtant jamais montrés agressifs dans la course à la signature du joueur. Même son de cloche que Newcastle, le nouveau riche du football mondial, en quête d'un attaquant de pointe et avec des références, mais qui n'a toujours pas dégainé.

A la recherche d'un élément supplémentaire pour faire souffler Karim Benzema, comme tous les ans ou presque, le Real Madrid est d'ailleurs venu aux renseignements pour s'attacher les services de Werner, comme l'a rapporté Marca en début de semaine. Pourtant, si toutes ces potentielles destinations ont de quoi séduire, "Turbo Timo" a besoin de garanties et semble privilégier une toute autre destination.

Timo Werner lors du match amical entre Chelsea et Arsenal en juillet 2022. Crédit: Eurosport

La tentation grandissante du retour à la maison

Et c'est visiblement du côté de l'Allemagne que l'avenir de l'international allemand semble s'écrire. Un temps cité au Borussia Dortmund, alors en quête du successeur d'Erling Haaland, la gâchette pourrait finalement retrouver le club qui lui a permis d'éclore aux yeux du grand public.

En effet, depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train et se font de plus en plus insistantes sur un retour du natif de Stuttgart au RB Leipzig. Désireux de (re)trouver un environnement idoine pour se relancer, Werner a fait d'un retour à la Red Bull Arena sa priorité comme le rapporte la presse allemande, Kicker et Bild en tête.

Timo Werner avec Leipzig au début de l'année 2020. Crédit: Imago

Alors que la formation de Domenico Tedesco a principalement fait confiance au Portugais André Silva comme attaquant de pointe avec le désormais inévitable Christopher Nkunku en électron libre et principal danger, le RB verrait d'un bon œil le retour de "l'enfant prodige". De quoi offrir une nouvelle palette de possibilités à l'entraîneur italien. Le profil de Werner sied en tout cas à merveille aux ambitions tactiques du technicien.

A Leipzig, Werner devrait inéluctablement retrouver du temps de jeu. Une donnée cruciale, surtout à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, que le joueur avait évoquée dans un entretien au Daily Mail il y a quelques jours. "C'est clair que je veux et que je devrais jouer plus pour avoir une chance d'aller à la Coupe du monde et surtout d'y jouer."

Mais plus que du temps sur le pré, c'est bien de la confiance dont l'international allemand a besoin. Et Werner semble prêt à faire bon nombre de sacrifices pour retrouver les Rotenbullen, notamment sur le plan salarial. Et s'il y a bien un club qui peut lui redonner des ailes au bon moment, c'est bien le RB Leipzig.

